На Волині замість члена ДВК про отримання бюлетенів підписався водій

У протоколі окружної виборчої комісії №20 про передачу дільничним виборчим комісіям бюлетенів замість одного із членів комісії №070072 у місті Горохів (округ №20) помилково підписався водій.Про це повідомляють у громадянській мережі ОПОРА.Невідповідність підписів виявив спостерігач ОПОРИ. При вивченні документації він помітив, що прізвища однієї із осіб, яка підписалася, немає у переліку членів комісії. Опісля він уточнив в голови ОВК№20, що замін у цій комісії не було.Відтак, спостерігач поспілкувався із головою ДВК № №070072 Вікторією Рощиною, яка пояснила ситуацію. Голова комісії розповіла, що під час отримання бюлетенів від ОВК 19 квітня прибули троє членів комісії, водій і поліцейський. У приміщенні ОВК було багато людей, водій теж зайшов всередину та помилково підписався у протоколі. Натомість третій член комісії, який мав би поставити у графі підпис, вже просто не мав де розписатися, хоч і був присутнім.У частині 3 статті 73 Закону України «Про вибори Президента України», йдеться, що окружна виборча комісія не раніш як за три дні, але не пізніш як за 24 години до дня виборів або дня повторного голосування на своєму засіданні передає всі виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача. Від імені кожної дільничної виборчої комісії виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням.