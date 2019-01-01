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Закордонні виборчі дільниці переповнені – омбудсмен

Закордонні виборчі дільниці переповнені – омбудсмен
Закордонні виборчі дільниці під час проведення другого туру президентських виборів перевантажені. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час прес-брифінгу щодо моніторингу дотримання виборчих прав громадян під час виборів Президента України, передає УНН.

Через велику кількість виборців є навіть черги, для того щоб потрапити в дільницю. Перш за все, це зумовлено тим, що дільниці створені в посольствах України в цих державах.

“Що стосується закордонних виборчих округів. То нараховується 72 країни, де відбувається голосування та 101 дільниця. І в державному реєстрі зараз зареєстровано 530 тисяч громадян України, які можуть приймати участь у голосуванні”, — наголосила омбудсмен.

“Наприклад, у Молдові 52 тисячі виборців у посольстві зафіксовано. У Варшаві — 25 тисяч. У Кракові — 15. Люди стоять і скаржаться на те, що вони й по годині, й по дві стоять в черзі для того, щоб реалізувати своє виборче право”, — наголосила Денісова.

Відтак, вона зазначила, що буде рекомендувати відкривати нові, додаткові, виборчі дільниці шляхом оренди придатних приміщень.

До слова, українці, стоючи у чергах до дільниць, співають Гімн України.

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Теги: дільниця, посольство, омбудсмен
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