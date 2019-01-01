Вибори-2019: на першій закордонній дільниці порахували голоси. ДОКУМЕНТ

Петра Порошенка підтримало 72, Володимира Зеленського - 26 виборців.



Про це



"Ділимося з вами результатами голосування українців Австралії. Загалом участь у другому турі виборів президента України взяло 99 осіб. Петра Порошенка підтримало 72. Володимира Зеленського - 26. Один бюлетень визнано недійсним", - йдеться у повідомленні.



У посольстві подякували усім, хто прийшов, приїхав чи прилетів до Канберри, щоб взяти участь у голосуванні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На закордонній виборчій дільниці в Австралії, де українці першими завершили голосування у другому турі виборів президента України, уже порахували голоси:підтрималовиборців.Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Канберрі у Facebook."Ділимося з вами результатами голосування українців Австралії. Загалом участь у другому турі виборів президента України взяло 99 осіб. Петра Порошенка підтримало 72. Володимира Зеленського - 26. Один бюлетень визнано недійсним", - йдеться у повідомленні.У посольстві подякували усім, хто прийшов, приїхав чи прилетів до Канберри, щоб взяти участь у голосуванні.

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