Троє дітей – у лікарні: розповіли про деталі аварії поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 20:18
Троє загиблих та 16 травмованих. Поблизу селища Крупа на автодорозі Луцьк-Дубно сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль «Volkswagen Caddy» та рейсовий автобус.
Легковик рухався у напрямку обласного центру. Автобус з пасажирами прямував до Тернополя. Про це розповів Суспільному речник Нацполіції області Віктор Гомоль.
На місці смертельної автопригоди були кореспонденти Суспільного.
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Легковик рухався у напрямку обласного центру. Автобус з пасажирами прямував до Тернополя. Про це розповів Суспільному речник Нацполіції області Віктор Гомоль.
На місці смертельної автопригоди були кореспонденти Суспільного.
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