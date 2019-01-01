Троє дітей – у лікарні: розповіли про деталі аварії поблизу Луцька. ВІДЕО





Легковик рухався у напрямку обласного центру. Автобус з пасажирами прямував до Тернополя. Про це розповів Віктор Гомоль.



На місці





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