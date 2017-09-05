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На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО

На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО
На перехресті сіл Буцинь та Сереховичі Старовижівського району люди знайшли розкидане на землі церковне вбрання.

Про це у facebook-спільноті Старовижівщина написав Мирослав Гочачко.

"!!!!! Немає нічого святого!!!!!!", - прокоментував світлини автор допису.

У коментарях люди припускають, що речі могли вкрасти з церкви.

Окрім того, на фотографіях видно, що вбрання лежить поряд зі сміттям.

На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО

На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО

На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО

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Теги: церковне вбрання, Буцинь, Сереховичі
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