На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Мирослав Гочачко.



"!!!!! Немає нічого святого!!!!!!", - прокоментував світлини автор допису.



У коментарях люди припускають, що речі могли вкрасти з церкви.



Окрім того, на фотографіях видно, що вбрання лежить поряд зі сміттям.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті сіл Буцинь та Сереховичі Старовижівського району люди знайшли розкидане на землі церковне вбрання.Про це у facebook-спільноті Старовижівщина написав"!!!!! Немає нічого святого!!!!!!", - прокоментував світлини автор допису.У коментарях люди припускають, що речі могли вкрасти з церкви.Окрім того, на фотографіях видно, що вбрання лежить поряд зі сміттям.

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