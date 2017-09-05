На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО
Сьогодні, 21:17
На перехресті сіл Буцинь та Сереховичі Старовижівського району люди знайшли розкидане на землі церковне вбрання.
Про це у facebook-спільноті Старовижівщина написав Мирослав Гочачко.
"!!!!! Немає нічого святого!!!!!!", - прокоментував світлини автор допису.
У коментарях люди припускають, що речі могли вкрасти з церкви.
Окрім того, на фотографіях видно, що вбрання лежить поряд зі сміттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook-спільноті Старовижівщина написав Мирослав Гочачко.
"!!!!! Немає нічого святого!!!!!!", - прокоментував світлини автор допису.
У коментарях люди припускають, що речі могли вкрасти з церкви.
Окрім того, на фотографіях видно, що вбрання лежить поряд зі сміттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині знайшли викинуте церковне вбрання. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Закордонні виборчі дільниці переповнені – омбудсмен
Сьогодні, 20:02