«Я залишаюся в політиці та буду боротися за Україну!», – Петро Порошенко

Петро Порошенко подякував українцям, які підтримали його на виборах та заявив, що не піде з політики.



Про це Глава Держави заявив виступаючи у своєму штабі, після оголошення результатів екзит-полів.



Текст промови подаємо повністю:



“Дорога моя команда! Дорогі співвітчизники! Дорогі українці по всьому світові!



“Ніколи не здавайся! Ніколи! Ніколи! Ніколи!

Не здавайся у великому, не здавайся в малому! Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду!”, - саме цими словами великого британця Вінстона Черчеля я керувався завжди.



“Ніколи не здавайся!”, - казав я собі, коли у 2014 році отримав від Януковича пограбовану і роззброєну країну. Країну, на яку сунула путінська орда і коли закордонні лідери дзвонили не привітати з виборами, а висловити щирі співчуття. Прямо казали, що жодна країна світу не стояла перед такими викликами, які тоді були перед Україною. Хочу наголосити, що тоді охочих стати президентом було набагато менше. Черги точно не було.



“Ніколи не здавайся”, - казав я собі, коли прийняв рішення кандитувати в президенти у 2019. І ясно ж було, яка запекла очікується боротьба на фоні тієї брудної інформаційної війни, яку вели проти мене зсередини мої політичні опоненти, а ззовні російські фейкові новини і потужна пропагандистська машина гібридної війни.



“Ніколи не давайся!”, - чую я і зараз, коли бачу результати екзит-полів, а вони очевидні і дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його.



Зробити так — це вперше в практиці. Але зробити так — прийнято в європейських цивілізованих демократичних країнах. Сьогодні, 21 квітня. Бо я завжди маю пам’ятати, що завтра настане 22 квітня і нам з моєю фантастичною командою треба буде боротись і боронити Україну, і нам потрібні спільні зусилля.



Дорогі українці! Вже наступного місяця я залишу пост Глави Держави. Так вирішила більшість українців і я сприймаю це рішення.



Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити — я не йду з політики! Я залишаюся в політиці та буду боротися за Україну.



І я поясню чому — бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми спільно з українцями вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію. Ті цілі та рубежі, на які ми вийшли за ці 5 років і тепер, на жаль, поставлено під загрозу.



Наша команда буде захишати курс на членство в Євросоюзі та НАТО, бо лише в цій найсильнішій і найпотужнішій в світі безпековій організації ми можемо гарантувати безпеку України і безпеку кожного її громадянина; ми можемо отримати надійний захист від Росії, як від країни-агресора.



Ми будемо захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися під нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке виборов мій народ.



Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак зсередини країни.



І наша команда буде захищати Православну церкву України від реваншу. Коли ми зняли ярмо російської церкви і Росії з Православної церкви України — це ще один міцний фундамент нашої державотворчості, нашої духовності. І, до речі, ми все ще чекаємо вибачення за “термос”.



Наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії, як єдиний механізм забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань з деокупації Донбасу і звільнення Криму.



А ще наша команда буде захищати децентралізацію, інклюзивну освіту, Нову Українську Школу, реформу сільської медицини, електронні закупівлі, конкурси при залученні до державної служби, енергоефективність та енергетичну незалежність нашої держави!



Ми будемо захищати все, що зробила наша команда за ці 5 років! І я пишаюся нашою командою, бо наша команда — це вся Україна і вашими зусиллями це вдалось.



Бо якщо би я не мав вашої підтримки — нічого б не вийшло.



Новий президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну!



Але в той же час ми готові завжди підставити плече підтримки новому президенту. Більше того, я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками. І це і є та реальна сітка, а не там, де нас безпідставно звинувачували опоненти”.





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