Хто перемагає на виборах президента України: результати всіх екзит-полів





Про це повідомляє



Національний екзит-пол



Володимир Зеленський набирає - 73,2%.



Петро Порошенко – 25,3%.



Викреслили або зіпсували бюлетень – 1,5%.







Опитування на виході з виборчих дільниць проводив консорціум “Національний екзит-пол-2019”, в який входять фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.



Екзит-пол “1+1” (ТСН)



Володимир Зеленський набирає 72,7%.



Петро Порошенко – 23,7%.







Екзит-пол на замовлення телеканалу “1+1” (ТСН) провели компанії Kantar TNS і Info Sapiens на виході з виборчих дільниць. Кількість виборчих дільниць – 600 (крім спеціальних і закордонних дільниць.



Екзит-пол “112 Україна”.



Володимир Зеленський набрав – 73,7%.



Петро Порошенко – 26,3%.







Опитування на замовлення телеканалу “112 Україна” проводило агентство New Image Marketing Group. Замовники дослідження – американська компанія Global Management Association і британське видання The Independent.

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