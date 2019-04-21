Хто перемагає на виборах президента України: результати всіх екзит-полів
Сьогодні, 22:05
Після закриття усіх виборчих дільниць три екзит-поли оголосили попередні результати президентських виборів станом на 18:00.
Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.
Національний екзит-пол
Володимир Зеленський набирає - 73,2%.
Петро Порошенко – 25,3%.
Викреслили або зіпсували бюлетень – 1,5%.
Опитування на виході з виборчих дільниць проводив консорціум “Національний екзит-пол-2019”, в який входять фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Екзит-пол “1+1” (ТСН)
Володимир Зеленський набирає 72,7%.
Петро Порошенко – 23,7%.
Екзит-пол на замовлення телеканалу “1+1” (ТСН) провели компанії Kantar TNS і Info Sapiens на виході з виборчих дільниць. Кількість виборчих дільниць – 600 (крім спеціальних і закордонних дільниць.
Екзит-пол “112 Україна”.
Володимир Зеленський набрав – 73,7%.
Петро Порошенко – 26,3%.
Опитування на замовлення телеканалу “112 Україна” проводило агентство New Image Marketing Group. Замовники дослідження – американська компанія Global Management Association і британське видання The Independent.
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Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.
Національний екзит-пол
Володимир Зеленський набирає - 73,2%.
Петро Порошенко – 25,3%.
Викреслили або зіпсували бюлетень – 1,5%.
Опитування на виході з виборчих дільниць проводив консорціум “Національний екзит-пол-2019”, в який входять фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Екзит-пол “1+1” (ТСН)
Володимир Зеленський набирає 72,7%.
Петро Порошенко – 23,7%.
Екзит-пол на замовлення телеканалу “1+1” (ТСН) провели компанії Kantar TNS і Info Sapiens на виході з виборчих дільниць. Кількість виборчих дільниць – 600 (крім спеціальних і закордонних дільниць.
Екзит-пол “112 Україна”.
Володимир Зеленський набрав – 73,7%.
Петро Порошенко – 26,3%.
Опитування на замовлення телеканалу “112 Україна” проводило агентство New Image Marketing Group. Замовники дослідження – американська компанія Global Management Association і британське видання The Independent.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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