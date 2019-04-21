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Хто перемагає на виборах президента України: результати всіх екзит-полів

Хто перемагає на виборах президента України: результати всіх екзит-полів
Після закриття усіх виборчих дільниць три екзит-поли оголосили попередні результати президентських виборів станом на 18:00.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.

Національний екзит-пол

Володимир Зеленський набирає - 73,2%.

Петро Порошенко 25,3%.

Викреслили або зіпсували бюлетень – 1,5%.

Хто перемагає на виборах президента України: результати всіх екзит-полів


Опитування на виході з виборчих дільниць проводив консорціум “Національний екзит-пол-2019”, в який входять фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Екзит-пол “1+1” (ТСН)

Володимир Зеленський набирає 72,7%.

Петро Порошенко23,7%.

Хто перемагає на виборах президента України: результати всіх екзит-полів


Екзит-пол на замовлення телеканалу “1+1” (ТСН) провели компанії Kantar TNS і Info Sapiens на виході з виборчих дільниць. Кількість виборчих дільниць – 600 (крім спеціальних і закордонних дільниць.

Екзит-пол “112 Україна”.

Володимир Зеленський набрав – 73,7%.

Петро Порошенко 26,3%.

Хто перемагає на виборах президента України: результати всіх екзит-полів


Опитування на замовлення телеканалу “112 Україна” проводило агентство New Image Marketing Group. Замовники дослідження – американська компанія Global Management Association і британське видання The Independent.

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Теги: екзит-пол, результати, вибори
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