Дружина нардепа потрапила в аварію. ФОТО

Ігоря Мосійчука.



Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у



“Вчора по дорозі додому моя дружина втрапила в ДТП. Водій скутера врізався в автомобіль, за кермом якого перебувала Влада.



Скутерист отримав середньої тяжкості ушкодження і перебуває в лікарні.



Моя дружина надала постраждалому першу невідкладну допомогу, викликала швидку допомогу і поліцію, добровільно здала аналізи. В крові наркотичних та алкогольних речовин не виявлено.



Національна поліція по факту ДТП порушила кримінальне провадження і проводить розслідування”, – написав Мосійчук.







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