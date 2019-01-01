Дружина нардепа потрапила в аварію. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Нацполіція порушила справу за фактом ДТП за участі дружини депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у facebook.
“Вчора по дорозі додому моя дружина втрапила в ДТП. Водій скутера врізався в автомобіль, за кермом якого перебувала Влада.
Скутерист отримав середньої тяжкості ушкодження і перебуває в лікарні.
Моя дружина надала постраждалому першу невідкладну допомогу, викликала швидку допомогу і поліцію, добровільно здала аналізи. В крові наркотичних та алкогольних речовин не виявлено.
Національна поліція по факту ДТП порушила кримінальне провадження і проводить розслідування”, – написав Мосійчук.
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Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у facebook.
“Вчора по дорозі додому моя дружина втрапила в ДТП. Водій скутера врізався в автомобіль, за кермом якого перебувала Влада.
Скутерист отримав середньої тяжкості ушкодження і перебуває в лікарні.
Моя дружина надала постраждалому першу невідкладну допомогу, викликала швидку допомогу і поліцію, добровільно здала аналізи. В крові наркотичних та алкогольних речовин не виявлено.
Національна поліція по факту ДТП порушила кримінальне провадження і проводить розслідування”, – написав Мосійчук.
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