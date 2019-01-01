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Дружина нардепа потрапила в аварію. ФОТО

Дружина нардепа потрапила в аварію. ФОТО
Нацполіція порушила справу за фактом ДТП за участі дружини депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у facebook.

“Вчора по дорозі додому моя дружина втрапила в ДТП. Водій скутера врізався в автомобіль, за кермом якого перебувала Влада.

Скутерист отримав середньої тяжкості ушкодження і перебуває в лікарні.

Моя дружина надала постраждалому першу невідкладну допомогу, викликала швидку допомогу і поліцію, добровільно здала аналізи. В крові наркотичних та алкогольних речовин не виявлено.

Національна поліція по факту ДТП порушила кримінальне провадження і проводить розслідування”, – написав Мосійчук.

Дружина нардепа потрапила в аварію. ФОТО

Дружина нардепа потрапила в аварію. ФОТО

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Теги: нардеп, Ігор Мосійчук, дружина, аварія, скутер, поліція
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