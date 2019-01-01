Реакція волинян на результати екзит-полів

Володимир Зеленський набрав 73% голосів, а Петро Порошенко має 25,5% підтримки виборців.



Своїми думками люди активно діляться в соцмережах.



Заступник декана юридичного факультету СНУ ім. Лесі України Антон Демчук







Телеведуча Галина Падалко







Керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України» Валерій Пельц







Учасник у БФ "Вектор Соціальної Ініціативи" Ніла Головацька







Журналіст Антон Бугайчук







Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал-Ковбаса







Ріелтор Володимир Редкач







Депутат Луцькради Сергій Була







Журналіст Андрій Мошкун





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