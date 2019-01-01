Реакція волинян на результати екзит-полів
Сьогодні, 23:08
Волиняни активно обговорюють результати екзит-полів, відповідно до яких Володимир Зеленський набрав 73% голосів, а Петро Порошенко має 25,5% підтримки виборців.
Своїми думками люди активно діляться в соцмережах.
Заступник декана юридичного факультету СНУ ім. Лесі України Антон Демчук
Телеведуча Галина Падалко
Керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України» Валерій Пельц
Учасник у БФ "Вектор Соціальної Ініціативи" Ніла Головацька
Журналіст Антон Бугайчук
Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал-Ковбаса
Ріелтор Володимир Редкач
Депутат Луцькради Сергій Була
Журналіст Андрій Мошкун
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Своїми думками люди активно діляться в соцмережах.
Заступник декана юридичного факультету СНУ ім. Лесі України Антон Демчук
Телеведуча Галина Падалко
Керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України» Валерій Пельц
Учасник у БФ "Вектор Соціальної Ініціативи" Ніла Головацька
Журналіст Антон Бугайчук
Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал-Ковбаса
Ріелтор Володимир Редкач
Депутат Луцькради Сергій Була
Журналіст Андрій Мошкун
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Реакція волинян на результати екзит-полів
Сьогодні, 23:08