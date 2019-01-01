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Реакція волинян на результати екзит-полів

Реакція волинян на результати екзит-полів
Волиняни активно обговорюють результати екзит-полів, відповідно до яких Володимир Зеленський набрав 73% голосів, а Петро Порошенко має 25,5% підтримки виборців.

Своїми думками люди активно діляться в соцмережах.

Заступник декана юридичного факультету СНУ ім. Лесі України Антон Демчук



Телеведуча Галина Падалко



Керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України» Валерій Пельц



Учасник у БФ "Вектор Соціальної Ініціативи" Ніла Головацька



Журналіст Антон Бугайчук



Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал-Ковбаса



Ріелтор Володимир Редкач



Депутат Луцькради Сергій Була



Журналіст Андрій Мошкун


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Теги: волиняни, реакція, екзит-пол, результати
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