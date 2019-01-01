Генконсул у Франкфурті-на-Майні: від Зеленського Німеччина очікує збереження курсу

Алла Польова.



“Найперше, що очікується, це продовження того курсу, який Україна взяла, звичайно. Це саме основне. Я вам скажу відверто: я 18 числа мала зустріч з одним із лідерів місцевої земельної партії, яка входить в коаліцію — вони з великим інтересом, не тривогою, звичайно, але з інтересом дивляться на наші вибори. Але те, на чому я наголошую, — дуже важливо, що вибори проходять вільно, демократично і прозоро. Це дуже важливо, що Україна дотримується своїх проголошених демократичних принципів”, — розповіла дипломат.



За словами Польової німецькі ЗМІ з самого ранку висвітлювали вибори в Україні. Водночас вона розповіла, що до них на дільницю у консульстві ніхто з представників місцевих медіа для висвітлення подій не навідувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німеччина стежить за виборами президента в Україні з великим інтересом та очікує збереження взятого раніше курсу. Про це у коментарі УНН розповіла Генеральний консул України у Франкфурті-ма-Майні“Найперше, що очікується, це продовження того курсу, який Україна взяла, звичайно. Це саме основне. Я вам скажу відверто: я 18 числа мала зустріч з одним із лідерів місцевої земельної партії, яка входить в коаліцію — вони з великим інтересом, не тривогою, звичайно, але з інтересом дивляться на наші вибори. Але те, на чому я наголошую, — дуже важливо, що вибори проходять вільно, демократично і прозоро. Це дуже важливо, що Україна дотримується своїх проголошених демократичних принципів”, — розповіла дипломат.За словами Польової німецькі ЗМІ з самого ранку висвітлювали вибори в Україні. Водночас вона розповіла, що до них на дільницю у консульстві ніхто з представників місцевих медіа для висвітлення подій не навідувався.

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