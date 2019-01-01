На Волині організовують автоквест за мотивами фільму «Назад у майбутнє»





Про те, що в себе включає автоквест, які обов’язкові умові та особливості, журналісти видання Дмитром Омелянюком.



– Автоквест – що це таке і з чим “їсти”?



– Ну взагалі, хотілось би почати з того, що таке автоквест? Автоквест – це командні змагання, які націлені на інтелектуальний вектор завдань із додатковими вимогами, залежно від тематики. Основна ідея полягає у послідовному виконанні завдань командами або окремими гравцями, пересуваючись на автомобілі.



– Кому належить ініціатива? Хто виступив з ідеєю провести такі можна сказати змагання у Володимирі-Волинському?



– Ініціатива з’явилася, тоді коли одного дня ми в офісі обговорювали попередні автоквести, і зайшла мова, що давно не збиралися. Я тоді спілкувався одним з організаторів попередніх квестів, він є ще й одним з організаторів “Drive2 Володимир-Волинський” у нашому місті, і запропонував йому спільно зробити новий квест та взяти всі організаційні моменти на себе. Він погодився на таку співпрацю.



– Згодом підключив організаторів минулих автоквестів, ініціативних людей, які з’явилися за час від попереднього автоквесту. Розкажи про організаторів, хто ці люди?



– Організатори – це молодіжні організації і підприємці нашого міста. Одним з головних організаторів є клуб “Мафія Володимир-Волинський”, зокрема активно приймає участь Олександр Кавюк. Звичайно, що КаvаAvenue, я є її представником. Далі підтримали місцевий фотограф Іван Дуда та підприємець Володимир Омелянюк, без них було б набагато складніше організувати. Ще серед організаторів клуб “Drive2 Володимир-Волинський”, Віталій Гінда займається можна сказати тим, що рекламує наш захід серед автолюбителів. Є ще кілька людей, які є організаторами, чимало вкладають в те, щоб автоквест відбувся.



– Трішки про історію автоквестів у Володимирі? Коли розпочали і хто першим організовував?



– Історія автоквестів у Володимирі-Волинському полягає в тому, що якраз Олександ Кавюк був учасником автоквестів в місті Київ. Він звідти надихнувся і вирішив провести автоквест у Володимирі. Саме він, можна сказати, що привіз у наше місто формат квестів – фотоквест, велоквест і згодом з допомогою клубу “Drive2 Володимир-Волинський”, провели перший автоквест.







– Що плануєте цього разу зробити? Чому назва “Назад у майбутнє”?



– Плануємо багато нового, що не було у попередніх квестах. Почну з того, чому “Назад у майбутнє”. Ідея виникла на ґрунті того, що хотілося прив’язати до історичності міста і з кінохронікою. У фільмі “Назад у майбутнє” є все, що нам підходить: автомобілі, подорожі у часі і різні історичні епохи. Ідея буде навколо того, що Марві і Док будуть подорожувати у часі по нашому місті – повертатися із минулого у майбутнє.



Невеличкий спойлер – раджу всім ще раз переглянути всі частини фільму. Тоді буде легше пройти наш автоквест.



– Хто може стати учасником? Які спеціальні вимоги для учасників є?



– Цього автоквесту ми відійшли від критерію 3+1 і зробили просто 4 учасники. В команді повинен бути водій, штурман (людина яка контактує з наставником/модератором) і 2 учасники. Бажано також обрати капітана.



Участь можуть взяти будь хто, у яких є автотранспорт і хоча б 1 водій (обов’язково водійське посвідчення, бо все має бути в межах законодавства).







Один з команди повинен мати девайс, щоб слідкувати в групі у Телеграмі за завданнями. Буде “штрафний” та “бонусний” час. За виконання додаткових завдань команди зніматиметься час від основного, а за помилки і порушення додатковий час до загального. Виграє той, хто пройде квест за максимально короткий час.



– Унікальність цьогорічного квесту?



– Особливість цього автоквесту у тому, що ми робимо його тематичним, що зможе об‘єднати різні вікові і стилістичні категорії. Тема автоквесту «Назад у майбутнє», тому багато подій переплітатимуться із трилогією фільмів Роберта Земекіса. Я, як учасник минулого автоквесту, раджу не пропустити цю подію, бо це заряд адреналіну, гарно проведений час, купа позитивних емоцій надовго.Також, дякуючи нашим спонсорам, це можливість виграти цікаві призи.



Для того щоб зареєструвати команду необхідно заповнити заявку за посиланням





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го травня у Володимирі-Волинському відбудеться автоквест “Назад у майбутнє”, який організовують відразу кілька молодіжних організацій та спільнот.Про те, що в себе включає автоквест, які обов’язкові умові та особливості, журналісти видання “БУГ” поспілкувалися з організатором– Ну взагалі, хотілось би почати з того, що таке автоквест? Автоквест – це командні змагання, які націлені на інтелектуальний вектор завдань із додатковими вимогами, залежно від тематики. Основна ідея полягає у послідовному виконанні завдань командами або окремими гравцями, пересуваючись на автомобілі.– Ініціатива з’явилася, тоді коли одного дня ми в офісі обговорювали попередні автоквести, і зайшла мова, що давно не збиралися. Я тоді спілкувався одним з організаторів попередніх квестів, він є ще й одним з організаторів “Drive2 Володимир-Волинський” у нашому місті, і запропонував йому спільно зробити новий квест та взяти всі організаційні моменти на себе. Він погодився на таку співпрацю.– Організатори – це молодіжні організації і підприємці нашого міста. Одним з головних організаторів є клуб “Мафія Володимир-Волинський”, зокрема активно приймає участь Олександр Кавюк. Звичайно, що КаvаAvenue, я є її представником. Далі підтримали місцевий фотограф Іван Дуда та підприємець Володимир Омелянюк, без них було б набагато складніше організувати. Ще серед організаторів клуб “Drive2 Володимир-Волинський”, Віталій Гінда займається можна сказати тим, що рекламує наш захід серед автолюбителів. Є ще кілька людей, які є організаторами, чимало вкладають в те, щоб автоквест відбувся.– Історія автоквестів у Володимирі-Волинському полягає в тому, що якраз Олександ Кавюк був учасником автоквестів в місті Київ. Він звідти надихнувся і вирішив провести автоквест у Володимирі. Саме він, можна сказати, що привіз у наше місто формат квестів – фотоквест, велоквест і згодом з допомогою клубу “Drive2 Володимир-Волинський”, провели перший автоквест.– Плануємо багато нового, що не було у попередніх квестах. Почну з того, чому “Назад у майбутнє”. Ідея виникла на ґрунті того, що хотілося прив’язати до історичності міста і з кінохронікою. У фільмі “Назад у майбутнє” є все, що нам підходить: автомобілі, подорожі у часі і різні історичні епохи. Ідея буде навколо того, що Марві і Док будуть подорожувати у часі по нашому місті – повертатися із минулого у майбутнє.Невеличкий спойлер – раджу всім ще раз переглянути всі частини фільму. Тоді буде легше пройти наш автоквест.– Цього автоквесту ми відійшли від критерію 3+1 і зробили просто 4 учасники. В команді повинен бути водій, штурман (людина яка контактує з наставником/модератором) і 2 учасники. Бажано також обрати капітана.Участь можуть взяти будь хто, у яких є автотранспорт і хоча б 1 водій (обов’язково водійське посвідчення, бо все має бути в межах законодавства).Один з команди повинен мати девайс, щоб слідкувати в групі у Телеграмі за завданнями. Буде “штрафний” та “бонусний” час. За виконання додаткових завдань команди зніматиметься час від основного, а за помилки і порушення додатковий час до загального. Виграє той, хто пройде квест за максимально короткий час.– Особливість цього автоквесту у тому, що ми робимо його тематичним, що зможе об‘єднати різні вікові і стилістичні категорії. Тема автоквесту «Назад у майбутнє», тому багато подій переплітатимуться із трилогією фільмів Роберта Земекіса. Я, як учасник минулого автоквесту, раджу не пропустити цю подію, бо це заряд адреналіну, гарно проведений час, купа позитивних емоцій надовго.Також, дякуючи нашим спонсорам, це можливість виграти цікаві призи.Для того щоб зареєструвати команду необхідно заповнити заявку за посиланням ТУТ

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