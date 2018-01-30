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Папа Римський згадав Україну в своїй промові на Великдень

Папа Римський згадав Україну в своїй промові на Великдень
Папа Римський Франциск згадав Україну у своїй промові у Ватикані 21 квітня, коли християни відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем.

“Нехай цей Великдень принесе втіху для мешканців східних регіонів України, які страждають від конфлікту, що триває”, – сказав Папа Римський, – пише BBC.

“Нехай Господь заохотить ініціативи гуманітарної допомоги і ті, що спрямовані на досягнення довготривалого миру”, – додав він.

Щороку на Великдень Папа Римський проводить месу на площі Святого Петра у Ватикані і проголошує промову.

У своїй промові він також згадав інші конфлікти та кризи у світі, зокрема у Сирії, Лівії, Ізраїлі та Палестині, Судані та Південному Судані, Камеруні, Буркіна-Фасо та інших країнах.

Франциск також засудив теракти на Шрі-Ланці, де у Великдень сталися кілька вибухів у церквах під час служб та готелях.

Він висловив свої співчуття християнській громаді країни.

Великодня промова Папи Римського традиційно називається “Urbi et orbi” – “До міста (Рима.- Ред.) та до світу”.

Послухати промову на площі Святого Петра у Римі зібралися тисячі людей з різних країн світу.

Промову транслювали наживо для мільйонів телеглядачів з усього світу.

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Теги: папа римський, Україна, Великдень, промова
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