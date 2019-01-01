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Повідомили, скільки волинян взяли участь у другому турі президентських виборів

Повідомили, скільки волинян взяли участь у другому турі президентських виборів
У Волинській області за даними окружних виборчих комісій станом на 20:00 – кінець голосування – на дільниці прийшло близько 488 908 виборців, тож явка під час повторного голосування з виборів Президента України становить близько 64,25%.

Повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Зокрема, станом на 20:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали дані щодо кількості виборців, які здійснили своє волевиявлення, та загальної кількості осіб, які проголосували. Відтак, за озвученими результатами ОПОРА підрахувала попередню явку виборців.

У виборчому окрузі № 19 на 20:00 явка виборців становить 62,61%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 139 191 особу (за даними, отриманими в ОВК станом на початок голосування) на 20-ту годину проголосувала 87 152 людини.

У виборчому окрузі № 20 станом на 20:00 проголосувало 65,2% виборців. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 157 122 особи (за даними ОВК по кількості виборців станом на кінець голосування) на 20-ту годину проголосували 102 458 осіб.

У виборчому окрузі № 21 станом на 20:00 явка виборців становить 63,65%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 152 157 виборців (за даними ОВК, озвученими на початок голосування) на 20-ту годину за попередніми даними проголосувало орієнтовно 96 829 осіб.

У виборчому окрузі № 22 станом на 20:00 проголосувало 66,49 % виборців. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 153 975 осіб (за даними ОВК станом на завершення голосування) на 20-ту годину проголосували 102 380 осіб.

У виборчому окрузі № 23 станом на 20:00 явка виборців становить 63,13%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі (за даними від ОВК станом на завершення голосування – 158 537 осіб) на 20-ту годину проголосували 100 089 осіб.

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Теги: явка, вибори, голосування, округ
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