Повідомили, скільки волинян взяли участь у другому турі президентських виборів

У Волинській області за даними окружних виборчих комісій станом на 20:00 – кінець голосування – на дільниці прийшло близьковиборців, тож явка під час повторного голосування з виборів Президента України становить близькоПовідомляє Громадянська мережа ОПОРА.Зокрема, станом на 20:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали дані щодо кількості виборців, які здійснили своє волевиявлення, та загальної кількості осіб, які проголосували. Відтак, за озвученими результатами ОПОРА підрахувала попередню явку виборців.на 20:00 явка виборців становить. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі вособу (за даними, отриманими в ОВК станом на початок голосування) на 20-ту годину проголосувалалюдини.станом на 20:00 проголосуваловиборців. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі вособи (за даними ОВК по кількості виборців станом на кінець голосування) на 20-ту годину проголосувалиосіб.станом на 20:00 явка виборців становить. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі ввиборців (за даними ОВК, озвученими на початок голосування) на 20-ту годину за попередніми даними проголосувало орієнтовноосіб.станом на 20:00 проголосуваловиборців. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі восіб (за даними ОВК станом на завершення голосування) на 20-ту годину проголосувалиосіб.У виборчомустаном на 20:00 явка виборців становить. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі (за даними від ОВК станом на завершення голосування –осіб) на 20-ту годину проголосувалиосіб.