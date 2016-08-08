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Бібліотека, ставок, емальований посуд: на Волині проінспектували соціальний терцентр. ФОТО

Бібліотека, ставок, емальований посуд: на Волині проінспектували соціальний терцентр. ФОТО
Моніторингова група в складі регіонального координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Віталія Єлова та монітора НПМ Анни Кульчицької ознайомилася з роботою стаціонарного відділення постійного проживання Територіального центру соціального обслуговування Ківерцівського району с.Тростянець.

Про це йдеться на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Територія стаціонарного відділення розташованого у одноповерховій будівлі в с. Тростянець Ківецівського району огороджена парканом зі всіх сторін та належно впорядкована.

Бібліотека, ставок, емальований посуд: на Волині проінспектували соціальний терцентр. ФОТО

Вхід в відділення обладнаний пандусом з поручнями, тут є кнопка виклику персоналу. Монітори побачили доглянуті зелені насадження та квітники, місця для прогулянок, альтанки та бесідки з накриттям від сонця чи атмосферних опадів.

На території установи є сад, грядки, а також ставок, де підопічні можуть займатися риболовлею. Тут же на території установи є підсобні приміщення, надвірний туалет, а також приміщення пральні та моргу.

На час візиту в відділенні перебувало 31 підопічних, з них 17 - з ліжковим режимом утримання. Підопічним забезпечено доступ до чистого повітря. Тут наявна природна та механічна вентиляція. Установа має свою котельню на тверде паливо.

Кімнати укомплектовані твердим інвентарем та постільною білизною відповідно до існуючих норм. У відділенні є невеликий бібліотечний фонд, який поміщено в двох шафах, які розміщенні в зручних для користування місцях.

В приміщенні установи є два туалети, а також відділення укомплектовано достатньою кількістю лежаків, інвалідних візків. Забезпечено доступ до релігійних відправлень. Є кімната для молитов.

Монітори також відзначають охайний зовнішній вигляд підопічних. Під час спілкування з ними нарікань щодо умов перебування, медичного забезпечення та харчування не поступило.

Водночас моніторами було встановлено, що в установі відсутня кнопка екстреного виклику. Площа у кімнаті на одну людину не відповідає встановленим нормам, в їдальні, санітарних вузлах, у ванні, а також в надвірних туалетах не створено спеціальних умов для підопічних з особливими потребами.

Бібліотека, ставок, емальований посуд: на Волині проінспектували соціальний терцентр. ФОТО

На кухні було виявлено емальований посуд, який перебував в використанні з відбитою емаллю, а також на стікерах добових проб були незазначені дати їх відібрання.

Бібліотека, ставок, емальований посуд: на Волині проінспектували соціальний терцентр. ФОТО

На час візиту карантинне відділення не функціонувало, оскільки в зв’язку з надмірною чисельністю підопічних в ньому проживало троє осіб.

В установі не створено належних умов для забезпечення права на дозвілля та відпочинок. Зокрема, у відділенні відсутня посада культпрацівника, замість актової зали, кімнати відпочинку та кімнати для побачень з близькими родичами слугує хол. Відсутня кімната для ночівлі родичів та близьких.

Бібліотека, ставок, емальований посуд: на Волині проінспектували соціальний терцентр. ФОТО

Хоча в відділені і є медичний блок, зокрема кабінет медсестри та процедурний кабінет, проте в медичній частині відсутні терапевтичний, фізіотерапевтичний, стоматологічний, кабінети ЛФК, масажу та кімната психологічного розвантаження.

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Теги: територіальний центр соціального обслуговуван, інспекція, омбудсмен
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