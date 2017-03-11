У місті на Волині відбудеться Великодня Хресна хода
Сьогодні, 04:27
У середу, 24 квітня, відбудеться Великодня Хресна хода вулицями міста Ковеля.
Початок о 17.00 від храму святого Апостола Андрія Первозванного. Маршрут пролягатиме вулицею Незалежності до Благовіщенського собору, - пише КовельPost.
Хода традиційно відбувається у Страсну Середу, четвертої неділі Великого посту. Дорогою зупинятимуться біля храмів та місць пам'яті, читатимуть Святе письмо.
Декан міського деканату Православної Церкви України, настоятель Свято-Благовіщенського храму Василь Мичко запрошує ковельчан та гостей міста пройти дорогою Ісуса Христа та долучитися до спільної молитви за Україну та її народ.
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Початок о 17.00 від храму святого Апостола Андрія Первозванного. Маршрут пролягатиме вулицею Незалежності до Благовіщенського собору, - пише КовельPost.
Хода традиційно відбувається у Страсну Середу, четвертої неділі Великого посту. Дорогою зупинятимуться біля храмів та місць пам'яті, читатимуть Святе письмо.
Декан міського деканату Православної Церкви України, настоятель Свято-Благовіщенського храму Василь Мичко запрошує ковельчан та гостей міста пройти дорогою Ісуса Христа та долучитися до спільної молитви за Україну та її народ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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