У місті на Волині відбудеться Великодня Хресна хода





Початок о 17.00 від храму святого Апостола Андрія Первозванного. Маршрут пролягатиме вулицею Незалежності до Благовіщенського собору, - пише



Хода традиційно відбувається у Страсну Середу, четвертої неділі Великого посту. Дорогою зупинятимуться біля храмів та місць пам'яті, читатимуть Святе письмо.



Декан міського деканату Православної Церкви України, настоятель Свято-Благовіщенського храму Василь Мичко запрошує ковельчан та гостей міста пройти дорогою Ісуса Христа та долучитися до спільної молитви за Україну та її народ.

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