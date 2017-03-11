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У місті на Волині відбудеться Великодня Хресна хода

У місті на Волині відбудеться Великодня Хресна хода
У середу, 24 квітня, відбудеться Великодня Хресна хода вулицями міста Ковеля.

Початок о 17.00 від храму святого Апостола Андрія Первозванного. Маршрут пролягатиме вулицею Незалежності до Благовіщенського собору, - пише КовельPost.

Хода традиційно відбувається у Страсну Середу, четвертої неділі Великого посту. Дорогою зупинятимуться біля храмів та місць пам'яті, читатимуть Святе письмо.

Декан міського деканату Православної Церкви України, настоятель Свято-Благовіщенського храму Василь Мичко запрошує ковельчан та гостей міста пройти дорогою Ісуса Христа та долучитися до спільної молитви за Україну та її народ.

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Теги: Хресна хода, Ковель, страсна середа
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