На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція

На Волині дільничні виборчі комісії у виборчому окрузі №20 масово фальсифікують протоколи про підрахунок голосів, датуючи їх майбутнім числом. Така тенденція збереглась в області ще з першого туру виборів.Інформує Громадянська мережа ОПОРА.Зокрема, дільничні виборчі комісії №070939 (с. Вербичне Турійського р-ну), №070445 (с. Михайлівка Локачинського р-ну), №070469 (с. Крухиничі Локачинського району) та №070139 (с. Скригове Горохівського р-ну) склали протоколи про підрахунок голосів ще 21 квітня 2019 р., втім, датовані вони 22 квітня 2019 р.Станом на 22:30 на одну з цих дільниць на виклик спостерігача ОПОРИ прибула слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії.Крім того, дільнична виборча комісія №070114 (с. Михлин Горохівського р-ну) підписала протокол і, не поставивши дату, пропечатала його.Нагадаємо, під час першого туру виборів ОПОРА фіксувала два аналогічні інциденти у м. Луцьку. За цими фактами було відкрито дві кримінальні справи. Триває слідство.