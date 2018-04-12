На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція
Сьогодні, 01:01
На Волині дільничні виборчі комісії у виборчому окрузі №20 масово фальсифікують протоколи про підрахунок голосів, датуючи їх майбутнім числом. Така тенденція збереглась в області ще з першого туру виборів.
Інформує Громадянська мережа ОПОРА.
Зокрема, дільничні виборчі комісії №070939 (с. Вербичне Турійського р-ну), №070445 (с. Михайлівка Локачинського р-ну), №070469 (с. Крухиничі Локачинського району) та №070139 (с. Скригове Горохівського р-ну) склали протоколи про підрахунок голосів ще 21 квітня 2019 р., втім, датовані вони 22 квітня 2019 р.
Станом на 22:30 на одну з цих дільниць на виклик спостерігача ОПОРИ прибула слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії.
Крім того, дільнична виборча комісія №070114 (с. Михлин Горохівського р-ну) підписала протокол і, не поставивши дату, пропечатала його.
Нагадаємо, під час першого туру виборів ОПОРА фіксувала два аналогічні інциденти у м. Луцьку. За цими фактами було відкрито дві кримінальні справи. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформує Громадянська мережа ОПОРА.
Зокрема, дільничні виборчі комісії №070939 (с. Вербичне Турійського р-ну), №070445 (с. Михайлівка Локачинського р-ну), №070469 (с. Крухиничі Локачинського району) та №070139 (с. Скригове Горохівського р-ну) склали протоколи про підрахунок голосів ще 21 квітня 2019 р., втім, датовані вони 22 квітня 2019 р.
Станом на 22:30 на одну з цих дільниць на виклик спостерігача ОПОРИ прибула слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії.
Крім того, дільнична виборча комісія №070114 (с. Михлин Горохівського р-ну) підписала протокол і, не поставивши дату, пропечатала його.
Нагадаємо, під час першого туру виборів ОПОРА фіксувала два аналогічні інциденти у м. Луцьку. За цими фактами було відкрито дві кримінальні справи. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція
Сьогодні, 01:01
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Генконсул у Франкфурті-на-Майні: від Зеленського Німеччина очікує збереження курсу
21 квітень, 23:31
Реакція волинян на результати екзит-полів
21 квітень, 23:08