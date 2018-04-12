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На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція

На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція
На Волині дільничні виборчі комісії у виборчому окрузі №20 масово фальсифікують протоколи про підрахунок голосів, датуючи їх майбутнім числом. Така тенденція збереглась в області ще з першого туру виборів.

Інформує Громадянська мережа ОПОРА.

Зокрема, дільничні виборчі комісії №070939 (с. Вербичне Турійського р-ну), №070445 (с. Михайлівка Локачинського р-ну), №070469 (с. Крухиничі Локачинського району) та №070139 (с. Скригове Горохівського р-ну) склали протоколи про підрахунок голосів ще 21 квітня 2019 р., втім, датовані вони 22 квітня 2019 р.
Станом на 22:30 на одну з цих дільниць на виклик спостерігача ОПОРИ прибула слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії.

На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція

На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція

На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція

На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція


Крім того, дільнична виборча комісія №070114 (с. Михлин Горохівського р-ну) підписала протокол і, не поставивши дату, пропечатала його.

На Волині виявили сфальсифіковані протоколи ДВК – на місці працює поліція


Нагадаємо, під час першого туру виборів ОПОРА фіксувала два аналогічні інциденти у м. Луцьку. За цими фактами було відкрито дві кримінальні справи. Триває слідство.

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Теги: протокол, ДВК, поліція, ОПОРА
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