Як 200 років тому проходили вибори у Волинській губернії

Мапа Волині, 1821 рік.

Нині тема виборів як ніколи актуальна. Саме тому сьогодні хочемо познайомити наших читачів із цікавою знахідкою, яка стосується того, як на Волині проходили вибори у ХІХ столітті.В 1895 році були опубліковані спогади волинянина Михайла Чайковського, відомого також під іменем Мехмет Садик-паша. В своїх мемуарах він розповідав про Волинь та цікаві епізоди з життя звичайних мешканців.Цікаву сторінку спогадів становить тема виборів і те, як вони відбувалась. Мова піде про вибори, які проходили на Волині у 1820-х роках. Адже з біографії Чайковського знаємо, що народився він у 1804 році, а на початку розповіді, автор зазначає, що вибрри відбулись, коли йому було сімнадцять років. Отож приводимо кілька цитат із спогадів мешканця тогочасної Волинської губернії.«Мені було років сімнадцять, коли настали дворянські вибори у Волинській губернії, до складу якої тоді входив Бердичів і його околиці. Я вважався тоді ще малолітнім, так як тільки після досягнення вісімнадцятирічного віку дворянин мав право голосу, а для того, щоб мати право бути обраним і виконувати обов'язки за вибором, належало мати не менше 24 років. Проте моя мама поклопотала і я отримав право і привілей йти на вибори, ймовірно, це відбулось за клопотанням моїх дядьків або друзів мого покійного батька. Михайло Чацький тоді був волинським губернським предводителем дворянства».«Вибори відбувалися кожні три роки; вибиралася наступні особи: губернський предводитель дворянства, перша особа серед дворян і їх начальник; президенти першого і другого департаментів; в першому - вирішувалися кримінальні справи, і на посаду президента цього департаменту обирали людину заможну, яка була на хорошому рахунку в уряді, найчастіше - пана; в президенти другого - людину розумну і чесну, яка знайома із правом, і користувалась симпатіями дворян, претендент міг бути не багатим».«Далі обирали повітових предводителів дворянства для 12-ти повітів, з яких тоді складалася Волинська губернія; повітовий підкоморій - посада швидше була почесна, ніж наділена обов'язками; депутати двох департаментів; повітові хорунжі».«Намісники предводителів дворянства повинні були бути постійно в русі та роз'їздах, тому на цю посаду вибирали молодих і багатих».«Далі обирали повітових суддів та їх помічників. Кожен повіт вибирав по одному писарю. На писаря вибиралися люди, що мали достатній навик писати, діяльні, щоб ні в якому випадку не гульвіси. Всі ці чиновники виконували свої обов'язки безкорисливо, з дворянським серцем, вони присвячували своє майно для дворянських сердець».«Дворянський будинок, або зал виборів, представляв собою величезну кам'яну будівлю, який знаходився в повному розпорядженні дворян. Поліція, жандарми і чиновники в формі, навіть сам губернатор, не мали права туди заходити, коли тривав виборчий процес».Одного разу губернатор порушив правила і увійшов в приміщення «виборчої дільниці» в губернаторському мундирі, оточений жандармами.Тоді шляхтич Ян Куровський закричав: «Геть звідси!» І шляхта за ним закричала: «геть, геть!». І губернатор відразу вийшов у двері з позором».Ось такі цікаві спогади, про те, якими вибори були 200 років тому.