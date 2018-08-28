Пробили лобове скло шматком бордюру і знищили всі фари: у луцькому дворі розтрощили BMW





Про це повідомляє користувач ALeks Pru у групі "Автоандони Луцька" в соцмережі.



За словами автора допису, автівка стоїть у дворі навпроти магазину "Торба" (вулиця Єршова).



"тось жостко з бмв поступив. В склі секція бордюру і всі фари побиті.... Жесть", - написав автор допису.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку серед двору стоїть понівечений автомобіль BMW.Про це повідомляє користувач ALeks Pru у групі "Автоандони Луцька" в соцмережі.За словами автора допису, автівка стоїть у дворі навпроти магазину "Торба" (вулиця Єршова)."тось жостко з бмв поступив. В склі секція бордюру і всі фари побиті.... Жесть", - написав автор допису.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію