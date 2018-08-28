Пробили лобове скло шматком бордюру і знищили всі фари: у луцькому дворі розтрощили BMW
Сьогодні, 08:53
У Луцьку серед двору стоїть понівечений автомобіль BMW.
Про це повідомляє користувач ALeks Pru у групі "Автоандони Луцька" в соцмережі.
За словами автора допису, автівка стоїть у дворі навпроти магазину "Торба" (вулиця Єршова).
"тось жостко з бмв поступив. В склі секція бордюру і всі фари побиті.... Жесть", - написав автор допису.
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Про це повідомляє користувач ALeks Pru у групі "Автоандони Луцька" в соцмережі.
За словами автора допису, автівка стоїть у дворі навпроти магазину "Торба" (вулиця Єршова).
"тось жостко з бмв поступив. В склі секція бордюру і всі фари побиті.... Жесть", - написав автор допису.
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Коментарі 1
гавтівка-німкеня не винна...
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