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Пробили лобове скло шматком бордюру і знищили всі фари: у луцькому дворі розтрощили BMW

Пробили лобове скло шматком бордюру і знищили всі фари: у луцькому дворі розтрощили BMW
У Луцьку серед двору стоїть понівечений автомобіль BMW.

Про це повідомляє користувач ALeks Pru у групі "Автоандони Луцька" в соцмережі.

За словами автора допису, автівка стоїть у дворі навпроти магазину "Торба" (вулиця Єршова).

"тось жостко з бмв поступив. В склі секція бордюру і всі фари побиті.... Жесть", - написав автор допису.

Пробили лобове скло шматком бордюру і знищили всі фари: у луцькому дворі розтрощили BMW
Пробили лобове скло шматком бордюру і знищили всі фари: у луцькому дворі розтрощили BMW

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Теги: BMW, бордюр, Луцьк
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