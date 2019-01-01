Курс валют у Луцьку на 22 квітня
Сьогодні, 09:04
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.773, а продаж - 27.150.
Євро при купівлі становить - 30.018, при продажу - 30.597.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.153.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 30.018, при продажу - 30.597.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.153.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині побили неповнолітнього сина священика
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 22 квітня
Сьогодні, 09:04
Пробили лобове скло шматком бордюру і знищили всі фари: у луцькому дворі розтрощили BMW
Сьогодні, 08:53
Оголосили остаточний результат голосування у Луцьку
Сьогодні, 08:42