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На Київщині біля річки знайшли тіло чоловіка із перемотаними скотчем руками

На Київщині біля річки знайшли тіло чоловіка із перемотаними скотчем руками
У Київській області на березі річки Дніпро знайшли труп чоловіка.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Варто відзначити, що труп був з сильними гнильними змінами та перемотаними скотчем руками.

Наразі тіло відправлено на експертизу. Розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство без кваліфікуючих ознак – ред.).


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Теги: скотч, руки
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