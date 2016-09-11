На Київщині біля річки знайшли тіло чоловіка із перемотаними скотчем руками
Сьогодні, 09:41
У Київській області на березі річки Дніпро знайшли труп чоловіка.
Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Варто відзначити, що труп був з сильними гнильними змінами та перемотаними скотчем руками.
Наразі тіло відправлено на експертизу. Розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство без кваліфікуючих ознак – ред.).
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Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Варто відзначити, що труп був з сильними гнильними змінами та перемотаними скотчем руками.
Наразі тіло відправлено на експертизу. Розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство без кваліфікуючих ознак – ред.).
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