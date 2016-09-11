На Київщині біля річки знайшли тіло чоловіка із перемотаними скотчем руками





Про це



Варто відзначити, що труп був з сильними гнильними змінами та перемотаними скотчем руками.



Наразі тіло відправлено на експертизу. Розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство без кваліфікуючих ознак – ред.).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області на березі річки Дніпро знайшли труп чоловіка.Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.Варто відзначити, що труп був з сильними гнильними змінами та перемотаними скотчем руками.Наразі тіло відправлено на експертизу. Розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство без кваліфікуючих ознак – ред.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію