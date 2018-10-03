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У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО

У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО
У Володимирі-Волинському зіткнулися Chevrolet і мотоцикл.

Аварія сталася 22-го квітня близько 8:00 години ранку на вулиці Ковельській, пише БУГ.

За словами очевидців події, водій Chevrolet, їдучи в бік центру міста, зупинився і почав повертати наліво, мотоцикліст почав його обганяти. Зауважимо, що на місці, де здійснювали маневри водій Chevrolet і мотоцикліст, є суцільна лінія розмітки. Перетинати її заборонено.

Водія двоколісного транспорту, 1996-го року народження, з місця події забрала швидка. Він був без свідомості. На місці працювала поліція.
У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО
У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО
У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО
У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО
У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО
У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Володимир-Волинський
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