У місті на Волині мотоцикл влупився у легковик. ФОТО





Аварія сталася 22-го квітня близько 8:00 години ранку на вулиці Ковельській, пише



За словами очевидців події, водій Chevrolet, їдучи в бік центру міста, зупинився і почав повертати наліво, мотоцикліст почав його обганяти. Зауважимо, що на місці, де здійснювали маневри водій Chevrolet і мотоцикліст, є суцільна лінія розмітки. Перетинати її заборонено.



Водія двоколісного транспорту, 1996-го року народження, з місця події забрала швидка. Він був без свідомості. На місці працювала поліція.



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