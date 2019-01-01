У Луцьку п'яний водій на Opel з самого ранку врізався в електроопору
Сьогодні, 10:07
У Луцьку на проспекті Відродження нетверезий водій на автомобілі Opel Astra не розрахував бепечної швидкості і врізався в електроопору.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що водієві - 25 років. Він не постраждав.
Відомо, що аварія сталася під ранок 22 квітня.
Після висновку лікаря оформили 2 протоколи та 1 постанову.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що водієві - 25 років. Він не постраждав.
Відомо, що аварія сталася під ранок 22 квітня.
Після висновку лікаря оформили 2 протоколи та 1 постанову.
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