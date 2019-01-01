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У Луцьку п'яний водій на Opel з самого ранку врізався в електроопору

У Луцьку п'яний водій на Opel з самого ранку врізався в електроопору
У Луцьку на проспекті Відродження нетверезий водій на автомобілі Opel Astra не розрахував бепечної швидкості і врізався в електроопору.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Інформують, що водієві - 25 років. Він не постраждав.

Відомо, що аварія сталася під ранок 22 квітня.

Після висновку лікаря оформили 2 протоколи та 1 постанову.

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Теги: аварія, Луцьк, Opel
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