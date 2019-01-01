У місті на Волині за ніч обікрали чотири машини





Про це повідомляє видання «



Спочатку злодії обікрали дві автівки біля будинку №5 на вулиці Небесної сотні. А ще дві – неподалік, на закритій прибудинковій території новобудови. Окрім того, що «обчистили», злочинці побили скло на вікнах автомобілів.



Наразі з ситуацією працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 21 квітня, у центрі Нововолинська невідомі обікрали чотири автомобілі.Про це повідомляє видання « Радар ».Спочатку злодії обікрали дві автівки біля будинку №5 на вулиці Небесної сотні. А ще дві – неподалік, на закритій прибудинковій території новобудови. Окрім того, що «обчистили», злочинці побили скло на вікнах автомобілів.Наразі з ситуацією працює поліція.

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