У місті на Волині за ніч обікрали чотири машини
Сьогодні, 10:24
У неділю, 21 квітня, у центрі Нововолинська невідомі обікрали чотири автомобілі.
Про це повідомляє видання «Радар».
Спочатку злодії обікрали дві автівки біля будинку №5 на вулиці Небесної сотні. А ще дві – неподалік, на закритій прибудинковій території новобудови. Окрім того, що «обчистили», злочинці побили скло на вікнах автомобілів.
Наразі з ситуацією працює поліція.
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Про це повідомляє видання «Радар».
Спочатку злодії обікрали дві автівки біля будинку №5 на вулиці Небесної сотні. А ще дві – неподалік, на закритій прибудинковій території новобудови. Окрім того, що «обчистили», злочинці побили скло на вікнах автомобілів.
Наразі з ситуацією працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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