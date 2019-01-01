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У місті на Волині за ніч обікрали чотири машини

У місті на Волині за ніч обікрали чотири машини
У неділю, 21 квітня, у центрі Нововолинська невідомі обікрали чотири автомобілі.

Про це повідомляє видання «Радар».

Спочатку злодії обікрали дві автівки біля будинку №5 на вулиці Небесної сотні. А ще дві – неподалік, на закритій прибудинковій території новобудови. Окрім того, що «обчистили», злочинці побили скло на вікнах автомобілів.

Наразі з ситуацією працює поліція.


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Теги: Нововолинськ, крадіжка, автомобілі
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