Розповіли про стан хлопчика, який травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 10:26
Хлопчик, який втратив у ДТП біля Луцька маму і братика, в стабільно важкому стані.
Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко.
Стан пацієнта - стабільно важкий, проте за ніч його стан не погіршився. Протягом дня лікарі роблять повторні обстеження.
"Критично важливі перші 6-12-24 годин, далі будемо бачити і аналізувати стан, приймати рішення про подальше лікування", - повідомив медик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Троє дітей – у лікарні: розповіли про деталі аварії поблизу Луцька. ВІДЕО
Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. За життя хлопчика 2013 року народження борються медики.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко.
Стан пацієнта - стабільно важкий, проте за ніч його стан не погіршився. Протягом дня лікарі роблять повторні обстеження.
"Критично важливі перші 6-12-24 годин, далі будемо бачити і аналізувати стан, приймати рішення про подальше лікування", - повідомив медик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Троє дітей – у лікарні: розповіли про деталі аварії поблизу Луцька. ВІДЕО
Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. За життя хлопчика 2013 року народження борються медики.
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