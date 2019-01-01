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Розповіли про стан хлопчика, який травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька

Розповіли про стан хлопчика, який травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Хлопчик, який втратив у ДТП біля Луцька маму і братика, в стабільно важкому стані.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко.

Стан пацієнта - стабільно важкий, проте за ніч його стан не погіршився. Протягом дня лікарі роблять повторні обстеження.

"Критично важливі перші 6-12-24 годин, далі будемо бачити і аналізувати стан, приймати рішення про подальше лікування", - повідомив медик.

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Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. За життя хлопчика 2013 року народження борються медики.

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Теги: аварія, Крупа, дитина, лікарня
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