Патрульні показали, у яких умовах жили у волинській «глибинці» під час виборів. ФОТО

88 дільниць на Волині охороняли патрульні поліцейські під час другого туру президентських виборів.Про це повідомляє прес-служба поліції області.Патрульні кажуть, що суттєвих порушень публічної безпеки та правопорядку не було.Патрульним довелося бути у населених пунктах, де вони охороняли порядок, по декілька днів. Запевняють, що з розумінням поставились до несення служби часом у непростих і некомфортних умовах.Хтось мав свій спальний мішок, обігрівач і чайник. Когось розмістили в кабінеті, когось у спортзалі, когось на розкладачці."Таке перебування в «глибинці» на кілька днів точно запам’ятається надовго! А ще патрульні мали змогу неформально поспілкуватись з місцевими мешканцями, особливий захват їхня присутність викликала в дітлахів. Та й краєвиди в селах надзвичайні", - йдеться у повідомленні прес-служби патрульних.