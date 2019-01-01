Патрульні показали, у яких умовах жили у волинській «глибинці» під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 10:45
88 дільниць на Волині охороняли патрульні поліцейські під час другого туру президентських виборів.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Патрульні кажуть, що суттєвих порушень публічної безпеки та правопорядку не було.
Патрульним довелося бути у населених пунктах, де вони охороняли порядок, по декілька днів. Запевняють, що з розумінням поставились до несення служби часом у непростих і некомфортних умовах.
Хтось мав свій спальний мішок, обігрівач і чайник. Когось розмістили в кабінеті, когось у спортзалі, когось на розкладачці.
"Таке перебування в «глибинці» на кілька днів точно запам’ятається надовго! А ще патрульні мали змогу неформально поспілкуватись з місцевими мешканцями, особливий захват їхня присутність викликала в дітлахів. Та й краєвиди в селах надзвичайні", - йдеться у повідомленні прес-служби патрульних.
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Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Патрульні кажуть, що суттєвих порушень публічної безпеки та правопорядку не було.
Патрульним довелося бути у населених пунктах, де вони охороняли порядок, по декілька днів. Запевняють, що з розумінням поставились до несення служби часом у непростих і некомфортних умовах.
Хтось мав свій спальний мішок, обігрівач і чайник. Когось розмістили в кабінеті, когось у спортзалі, когось на розкладачці.
"Таке перебування в «глибинці» на кілька днів точно запам’ятається надовго! А ще патрульні мали змогу неформально поспілкуватись з місцевими мешканцями, особливий захват їхня присутність викликала в дітлахів. Та й краєвиди в селах надзвичайні", - йдеться у повідомленні прес-служби патрульних.
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