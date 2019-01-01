Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах

Віктор Янукович надіслав Володимиру Зеленському привітання з перемогою на виборах президента України.



Прес-секретар президента-втікача Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив у



«Шановний Володимире Олександровичу, я щиро вітаю вас з обранням на посаду президента України. Українці довірили вам цю посаду у найважчий для нашої країни момент історії», – йдеться у повідомленні.







Янукович вважає, що Зеленському потрібно привести Україну до миру, покращити добробут українців, відновити законність й справедливість.



Втікач також згадав війну на Донбасі, назвавши її «братовбивчою».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент-втікачнадіславпривітання з перемогою на виборах президента України.Прес-секретар президента-втікача Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив у Facebook , що Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.«Шановний Володимире Олександровичу, я щиро вітаю вас з обранням на посаду президента України. Українці довірили вам цю посаду у найважчий для нашої країни момент історії», – йдеться у повідомленні.Янукович вважає, що Зеленському потрібно привести Україну до миру, покращити добробут українців, відновити законність й справедливість.Втікач також згадав війну на Донбасі, назвавши її «братовбивчою».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію