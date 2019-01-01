вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах

Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах
Президент-втікач Віктор Янукович надіслав Володимиру Зеленському привітання з перемогою на виборах президента України.

Прес-секретар президента-втікача Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив у Facebook, що Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

«Шановний Володимире Олександровичу, я щиро вітаю вас з обранням на посаду президента України. Українці довірили вам цю посаду у найважчий для нашої країни момент історії», – йдеться у повідомленні.



Янукович вважає, що Зеленському потрібно привести Україну до миру, покращити добробут українців, відновити законність й справедливість.

Втікач також згадав війну на Донбасі, назвавши її «братовбивчою».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Янукович, Зеленський, вибори2019
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Порошенка не вітав. Совпадєніє?
Відповісти
Повертайся додому!
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку автомобіль збив двох людей
Сьогодні, 11:01
У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»
Сьогодні, 10:58
Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах
Сьогодні, 10:56
Луцьким підприємствам хочуть дати пільги на сплату земельного податку
Сьогодні, 10:46
Патрульні показали, у яких умовах жили у волинській «глибинці» під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Сьогодні, 11:44
Показав бюлетень – порушив закон: на Зеленського склали протокол. ФОТО Показав бюлетень – порушив закон: на Зеленського склали протокол. ФОТО
21 квітень, 17:08
Суд відмовив у позові щодо зняття Зеленського з виборів Суд відмовив у позові щодо зняття Зеленського з виборів
21 квітень, 01:40
Кандидатуру Зеленського через суд можуть зняти з виборів Кандидатуру Зеленського через суд можуть зняти з виборів
20 квітень, 21:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Сьогодні, 11:44
 0
У Луцьку – затор через аварію на проблемному перехресті
Сьогодні, 11:17
 0
Підтримка «Ласки» і чергування катафалка: у Луцьку поділять «тролейбусні» гроші
Сьогодні, 11:11
 0
Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 0
У Луцьку автомобіль збив двох людей
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8