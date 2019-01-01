Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах
Сьогодні, 10:56
Президент-втікач Віктор Янукович надіслав Володимиру Зеленському привітання з перемогою на виборах президента України.
Прес-секретар президента-втікача Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив у Facebook, що Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.
«Шановний Володимире Олександровичу, я щиро вітаю вас з обранням на посаду президента України. Українці довірили вам цю посаду у найважчий для нашої країни момент історії», – йдеться у повідомленні.
Янукович вважає, що Зеленському потрібно привести Україну до миру, покращити добробут українців, відновити законність й справедливість.
Втікач також згадав війну на Донбасі, назвавши її «братовбивчою».
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Прес-секретар президента-втікача Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив у Facebook, що Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.
«Шановний Володимире Олександровичу, я щиро вітаю вас з обранням на посаду президента України. Українці довірили вам цю посаду у найважчий для нашої країни момент історії», – йдеться у повідомленні.
Янукович вважає, що Зеленському потрібно привести Україну до миру, покращити добробут українців, відновити законність й справедливість.
Втікач також згадав війну на Донбасі, назвавши її «братовбивчою».
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Коментарі 2
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