У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»





На понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради про цей випадок інформувала головна спеціалістка відділу цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, - пише



«19 квітня пожежно-рятувальна служба виїздила у Ковелі на вулицю Сагайдачного, 10. Там горіла недіюча будівля лялькової фабрики. Причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи», – мовила вона.



На початку 90-х років за цією адресою знаходився завод «Турія» Волинської виробничо-торговельної фірми «Світязь», який ковельчани називали «ляльковою фабрикою», бо там виготовлялися новорічні іграшки. Нині територія вже давно перебуває у приватній власності.



За словами Оксани Козакевич, у Ковелі також трапилися ще пожежі: через спалювання сухостою 17 квітня у садівничому масиві «Урожай» повністю згоріли два будиночки, а 20 квітня на вулиці Старицьких зайнялися дві господарські будівлі через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Жертв і травматизму немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі трапилася пожежа у недіючій будівлі на території колишнього заводу «Турія».На понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради про цей випадок інформувала головна спеціалістка відділу цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, - пише Район.Ковель. «19 квітня пожежно-рятувальна служба виїздила у Ковелі на вулицю Сагайдачного, 10. Там горіла недіюча будівля лялькової фабрики. Причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи», – мовила вона.На початку 90-х років за цією адресою знаходився завод «Турія» Волинської виробничо-торговельної фірми «Світязь», який ковельчани називали «ляльковою фабрикою», бо там виготовлялися новорічні іграшки. Нині територія вже давно перебуває у приватній власності.За словами Оксани Козакевич, у Ковелі також трапилися ще пожежі: через спалювання сухостою 17 квітня у садівничому масиві «Урожай» повністю згоріли два будиночки, а 20 квітня на вулиці Старицьких зайнялися дві господарські будівлі через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Жертв і травматизму немає.

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