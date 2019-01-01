У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»
Сьогодні, 10:58
У Ковелі трапилася пожежа у недіючій будівлі на території колишнього заводу «Турія».
На понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради про цей випадок інформувала головна спеціалістка відділу цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, - пише Район.Ковель.
«19 квітня пожежно-рятувальна служба виїздила у Ковелі на вулицю Сагайдачного, 10. Там горіла недіюча будівля лялькової фабрики. Причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи», – мовила вона.
На початку 90-х років за цією адресою знаходився завод «Турія» Волинської виробничо-торговельної фірми «Світязь», який ковельчани називали «ляльковою фабрикою», бо там виготовлялися новорічні іграшки. Нині територія вже давно перебуває у приватній власності.
За словами Оксани Козакевич, у Ковелі також трапилися ще пожежі: через спалювання сухостою 17 квітня у садівничому масиві «Урожай» повністю згоріли два будиночки, а 20 квітня на вулиці Старицьких зайнялися дві господарські будівлі через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Жертв і травматизму немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради про цей випадок інформувала головна спеціалістка відділу цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, - пише Район.Ковель.
«19 квітня пожежно-рятувальна служба виїздила у Ковелі на вулицю Сагайдачного, 10. Там горіла недіюча будівля лялькової фабрики. Причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи», – мовила вона.
На початку 90-х років за цією адресою знаходився завод «Турія» Волинської виробничо-торговельної фірми «Світязь», який ковельчани називали «ляльковою фабрикою», бо там виготовлялися новорічні іграшки. Нині територія вже давно перебуває у приватній власності.
За словами Оксани Козакевич, у Ковелі також трапилися ще пожежі: через спалювання сухостою 17 квітня у садівничому масиві «Урожай» повністю згоріли два будиночки, а 20 квітня на вулиці Старицьких зайнялися дві господарські будівлі через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Жертв і травматизму немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
У Луцьку автомобіль збив двох людей
Сьогодні, 11:01
У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»
Сьогодні, 10:58
Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах
Сьогодні, 10:56