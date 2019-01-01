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У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»

У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»
У Ковелі трапилася пожежа у недіючій будівлі на території колишнього заводу «Турія».

На понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради про цей випадок інформувала головна спеціалістка відділу цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, - пише Район.Ковель.

«19 квітня пожежно-рятувальна служба виїздила у Ковелі на вулицю Сагайдачного, 10. Там горіла недіюча будівля лялькової фабрики. Причина – необережне поводження з вогнем не встановленої особи», – мовила вона.

На початку 90-х років за цією адресою знаходився завод «Турія» Волинської виробничо-торговельної фірми «Світязь», який ковельчани називали «ляльковою фабрикою», бо там виготовлялися новорічні іграшки. Нині територія вже давно перебуває у приватній власності.

За словами Оксани Козакевич, у Ковелі також трапилися ще пожежі: через спалювання сухостою 17 квітня у садівничому масиві «Урожай» повністю згоріли два будиночки, а 20 квітня на вулиці Старицьких зайнялися дві господарські будівлі через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Жертв і травматизму немає.


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Теги: Ковель, пожежа
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