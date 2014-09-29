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У Луцьку автомобіль збив двох людей

У Луцьку автомобіль збив двох людей
У суботу, 20 квітня, на вулиці Ковельській у Луцьку автомобіль Nissan Almera збив двох пішоходів.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася після 22 години. За кермом автомобіля перебував 36-річний житель обласного центру.

Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 31-річного жителя Луцька та на 51-річного жителя Хмельницької області. Обоє отримали тілесні ушкодження.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

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Теги: Луцьк, аварія, травми
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