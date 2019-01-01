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На Волині авто з'їхало з траси та перекинулося у кювет: постраждали двоє людей

На Волині авто з'їхало з траси та перекинулося у кювет: постраждали двоє людей
Вчора, 21 квітня, у Луцькому районі в другій половині дня автомобіль Opel Kadett з'їхав у кювет.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

ДТП сталася на дорозі сполученням «Львів-Радехів-Горохів-Луцьк». За кермом транспортного засобу перебував 39-річний лучанин. Внаслідок ДТП водій та 36-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня у Луцькому районі внаслідок ДТП загинуло троє осіб.

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Теги: аварія, кювет, Волинь
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