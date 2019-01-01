На Волині авто з'їхало з траси та перекинулося у кювет: постраждали двоє людей





Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.



ДТП сталася на дорозі сполученням «Львів-Радехів-Горохів-Луцьк». За кермом транспортного засобу перебував 39-річний лучанин. Внаслідок ДТП водій та 36-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ. Триває досудове розслідування.



Нагадаємо, що вчора, 21 квітня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 21 квітня, у Луцькому районі в другій половині дня автомобіль Opel Kadett з'їхав у кювет.Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.ДТП сталася на дорозі сполученням «Львів-Радехів-Горохів-Луцьк». За кермом транспортного засобу перебував 39-річний лучанин. Внаслідок ДТП водій та 36-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ. Триває досудове розслідування.Нагадаємо, що вчора, 21 квітня у Луцькому районі внаслідок ДТП загинуло троє осіб

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