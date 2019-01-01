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Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО

Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО
Голова Львівської ОДА Олег Синютка сьогодні, 22 квітня, залишив посаду керівника області.

Про це повідомив львівський журналіст Олег Довганик на своїй сторінці у Facebook.

Про своє рішення Синютка повідомив під час понеділкової наради.

"Йому дякували оплесками", - написав журналіст.



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Теги: Оле Синютка, Львівська ОДА
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