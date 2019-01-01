Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО

Олег Синютка сьогодні, 22 квітня, залишив посаду керівника області.



Про це повідомив львівський журналіст Олег Довганик на своїй сторінці у Facebook.



Про своє рішення Синютка повідомив під час понеділкової наради.



"Йому дякували оплесками", - написав журналіст.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Львівської ОДАсьогодні, 22 квітня, залишив посаду керівника області.Про це повідомив львівський журналістна своїй сторінці у Facebook.Про своє рішення Синютка повідомив під час понеділкової наради."Йому дякували оплесками", - написав журналіст.

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