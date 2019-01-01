Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
Голова Львівської ОДА Олег Синютка сьогодні, 22 квітня, залишив посаду керівника області.
Про це повідомив львівський журналіст Олег Довганик на своїй сторінці у Facebook.
Про своє рішення Синютка повідомив під час понеділкової наради.
"Йому дякували оплесками", - написав журналіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив львівський журналіст Олег Довганик на своїй сторінці у Facebook.
Про своє рішення Синютка повідомив під час понеділкової наради.
"Йому дякували оплесками", - написав журналіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – затор через аварію на проблемному перехресті
Сьогодні, 11:17
Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
У Луцьку автомобіль збив двох людей
Сьогодні, 11:01
У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»
Сьогодні, 10:58