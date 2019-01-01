Підтримка «Ласки» і чергування катафалка: у Луцьку поділять «тролейбусні» гроші





Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що 200 тисяч гривень спрямують на фінансову підтримку КП «Ласка», 400 тисяч – міській клінічній лікарні на матеріали, 90 тисяч – на ремонт приміщень музичної школи №3, 350 тисяч – на бібліотеки та забезпечення діяльності районного будинку культури, 150 тисяч – ремонт приміщень у «Ровеснику», 300 тисяч – на поточний ремонт доріг, 500 тисяч – на чергування катафалка тощо. Окрім того, на сміттєвому полігоні хочуть провести знезараження токсичного фільтрату.



Депутат Андрій Покровський нагадав, що раніше висловив занепокоєння екологічною ситуацією в місті і поцікавився, що планують робити з полігоном у Брищі та чи вистачить 300 тисяч гривень, які передбачають в бюджеті міста, на ліквідацію проблеми.



«Основна проблема – фільтрат, який збирається на полігоні. Ми хочемо придбати установку для знезараження фільтрату, але ціни дуже варіюються, наприклад, київське підприємство просить 600 тисяч євро. Поки 300 тисяч вистачить, бо ми не знаємо реальну вартість цих установок, як вони працюють», - розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



Цього тижня експерти перевірять полігон у Брищі, аби визначити як діяти далі.



Депутат Павло Данильчук повідомив, що через



Він поцікавився, як планують вирішувати це питання.



«Станом на суботу було прибрано, викидів фільтрату немає, його викачують на тіло полігону для прискорення сміття, як це і передбачено», - відзначив Крась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перерозподілять 5 мільйонів гривень, які передбачили на оновлення електротранспорту Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту бюджету та фінансіврозповіла, що 200 тисяч гривень спрямують на фінансову підтримку КП «Ласка», 400 тисяч – міській клінічній лікарні на матеріали, 90 тисяч – на ремонт приміщень музичної школи №3, 350 тисяч – на бібліотеки та забезпечення діяльності районного будинку культури, 150 тисяч – ремонт приміщень у «Ровеснику», 300 тисяч – на поточний ремонт доріг, 500 тисяч – на чергування катафалка тощо. Окрім того, на сміттєвому полігоні хочуть провести знезараження токсичного фільтрату.Депутатнагадав, що раніше висловив занепокоєння екологічною ситуацією в місті і поцікавився, що планують робити з полігоном у Брищі та чи вистачить 300 тисяч гривень, які передбачають в бюджеті міста, на ліквідацію проблеми.«Основна проблема – фільтрат, який збирається на полігоні. Ми хочемо придбати установку для знезараження фільтрату, але ціни дуже варіюються, наприклад, київське підприємство просить 600 тисяч євро. Поки 300 тисяч вистачить, бо ми не знаємо реальну вартість цих установок, як вони працюють», - розповів директор департаменту ЖКГЦього тижня експерти перевірять полігон у Брищі, аби визначити як діяти далі.Депутат Павло Данильчук повідомив, що через жахливу ситуацію на сміттєвому полігоні місцеві жителі готові перекривати дорогу.Він поцікавився, як планують вирішувати це питання.«Станом на суботу було прибрано, викидів фільтрату немає, його викачують на тіло полігону для прискорення сміття, як це і передбачено», - відзначив Крась.

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