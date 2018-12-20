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У Луцьку – затор через аварію на проблемному перехресті

У Луцьку – затор через аварію на проблемному перехресті
У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого, Задворецької та В'ячеслава Чорновола зіткнулися дві автівки. Через це - ускладнений рух на цій ділянці дороги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Відомо, що вранці 22 квітня на перехресті, яке у Луцьку є одним з аварійних, зіткнулися Mitsubishi Colt i Mitsubishi Lancer.

В аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На міці працює патрульна поліція.




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Теги: аварія, Луцьк, Карпенка-Карого
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