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Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку

Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Голова Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Він сказав, що Зеленський може розраховувати на підтримку УПЦ МП.

Впевнена перемога Володимира Зеленського на виборах є ознакою того, що його пріоритети розвитку країни співпадають з надіями та прагненнями українців, повідомили у прес-службі УПЦ МП, - пише 24 канал.

Онуфрій вважає, що українці прагнуть єдності, миру і процвітання, а також "викорінення всього того, що вносить розбрат та ворожнечу всередину Української держави". Голова УПЦ МП впевненний, що новий президент не буде втручатися у справи церкви, а також у права та свободу віруючих усіх конфесій.

Ви можете розраховувати на безумовну підтримку Української православної церкви в усіх питаннях, які сприятимуть утвердженню та розвитку духовних і моральних цінностей українського суспільства,
– зазначив Онуфрій.

Голова УПЦ МП також дав своє благословення Зеленському на його "новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові".



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Теги: Онуфрій, привітання, Зеленський, перемога, вибори
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