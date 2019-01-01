Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати
Сьогодні, 12:35
Повідомили остаточні результати виборів на ще одному з 5 територіальних виборчих округів на Волині – окрузі №23, куди входять Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський і Маневицький райони.
Результати підрахунку оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.
Як і на усіх інших округах, виборці більше голосів віддали Володимиру Зеленському, ніж Петру Порошенку.
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Так, за Володимира Зеленського проголосували 62,38% тих, хто голосував в окрузі №23 (62 501 людина). За чинного Президента України Петра Порошенка голоси віддали 35,35% з тих, хто зробив свій вибір (35 419 людей).
Усього ж свій вибір у другому турі президентських виборів 100 189 людей, що є виборцями на окрузі №23.
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Результати підрахунку оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.
Як і на усіх інших округах, виборці більше голосів віддали Володимиру Зеленському, ніж Петру Порошенку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Оголосили остаточний результат голосування у Луцьку
Так, за Володимира Зеленського проголосували 62,38% тих, хто голосував в окрузі №23 (62 501 людина). За чинного Президента України Петра Порошенка голоси віддали 35,35% з тих, хто зробив свій вибір (35 419 людей).
Усього ж свій вибір у другому турі президентських виборів 100 189 людей, що є виборцями на окрузі №23.
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Коментарі 1
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