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Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати

Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати
Повідомили остаточні результати виборів на ще одному з 5 територіальних виборчих округів на Волині – окрузі №23, куди входять Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський і Маневицький райони.

Результати підрахунку оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.

Як і на усіх інших округах, виборці більше голосів віддали Володимиру Зеленському, ніж Петру Порошенку.

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Так, за Володимира Зеленського проголосували 62,38% тих, хто голосував в окрузі №23 (62 501 людина). За чинного Президента України Петра Порошенка голоси віддали 35,35% з тих, хто зробив свій вибір (35 419 людей).

Усього ж свій вибір у другому турі президентських виборів 100 189 людей, що є виборцями на окрузі №23.

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Теги: ОКРУГ №23, вибори, Полісся, Волинь
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Коментарі 1
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А де Волиньпост ваші 40 відсотків анонсованих.
Вам лише писати, що на волині знову горів хлів.
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