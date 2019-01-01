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В автотрощі під Луцьком з-поміж постраждалих було 5 дітей: двоє – досі у лікарні

В автотрощі під Луцьком з-поміж постраждалих було 5 дітей: двоє – досі у лікарні
У страшній аварії за участю маршрутки «Луцьк – Тернопіль» поблизу села Крупа Луцького району з поміж усіх постраждалих п’ятеро – діти.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко.

Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. Ще велика кількість людей постраждали, чотирьох – госпіталізували.

За словами Сергія Ляшенка, загалом до лікарні привезли 5 дітей. На жаль, констатували смерть одного з них.

Нагадаємо, за життя брата загиблого хлопчика досі борються медики. Він у важкому стані. В дитини – забій легень, печінки та селезінки.

Ще троє дітей привезли до травмпункту. Двох з них після надання допомоги відпустили додому.

Одна дівчина – 17-річна пасажирка маршрутки – досі у лікарні. У неї – струс мозку, тож вона перебуває на лікуванні у відділенні неврології.

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Теги: ДТП, Луцьк, жертви
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