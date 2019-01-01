В автотрощі під Луцьком з-поміж постраждалих було 5 дітей: двоє – досі у лікарні

У страшній аварії за участю маршрутки «Луцьк – Тернопіль» поблизу села Крупа Луцького району з поміж усіх постраждалих п’ятеро – діти.Про це у коментаріповідомив генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднанняНагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. Ще велика кількість людей постраждали, чотирьох – госпіталізували.За словами Сергія Ляшенка, загалом до лікарні привезли 5 дітей. На жаль, констатували смерть одного з них.Нагадаємо,. Він у важкому стані. В дитини – забій легень, печінки та селезінки.Ще троє дітей привезли до травмпункту. Двох з них після надання допомоги відпустили додому.Одна дівчина – 17-річна пасажирка маршрутки – досі у лікарні. У неї – струс мозку, тож вона перебуває на лікуванні у відділенні неврології.