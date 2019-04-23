Де у Луцьку та на Волині не буде світла 23 квітня

На Волині 23 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 14:00 - 17:00АТС, міська рада, мотель ФОП Кублій, Устилузьке споживче товариство, костел м. Устилуг, вул.: Липова, Квіткова, Миру, Стравінського, Володимирська, О.Хохол, Л.Українки, Пархоменка, 37,262.09:00 - 13:00 Сільська рада, магазин с. Бубнів, вул.: Залізнична, Світла, Шевченка, Центральна, Жовтнева3. КТП-186 Л-2 09:00 - 17:00 с. Суходоли, вул.: Молодіжна, 32-36, 37-41, Степова1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 236с.Липа 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПеремильська сільська рада КлубБерестечківське СТ магазинТзОВ "Волинь Агро" фермаЦерква ЦеркваПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа:вул. Центральна,вул. Набережнавул.Молодіжна2. ПЛ-10 кВ Л-81-02 09:00-17:00 ФОП Зеленько О.А КафетерійПрАТ "Київстар" станція с.ЗвинячеВолинська філія ДП ЦСЕНСМ Волинська Державна сортовипробувальна станція с.ЗвинячеГорохівський районний відділ освіти школаГорохівський районний відділ освіти котельня школиЗвиняченська сільська рада АдмінбудинокЗвиняченська сільська рада БашняЗвиняченська сільська рада Дитячий садокПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняПАТ "Укртелеком" АТС с.ЗвинячеЗвиняченська сільська рада Будинок культуриЦерква с.Зувиняче Свято-Миколаївська церкваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" Амбулаторія с.ЗвинячеФОП Обишук Ю.А. МагазинГорохівське МСТ магазинГорохівське МСТ бар "Берізка"ФОП Прус С.Т. кіоскЗвиняченська сільська рада БашняСФГ "Наталі" МлинТзОВ "Агро-Цвіт" контораДТГ Львівська залізниця с.Звиняче 114 км.ФОП Супрун О.М. Будинок рибакаТзОВ "Агро-Цвіт" Тракторна бригадаТзОВ "Агро-Цвіт" Зернотікс.Звиняче: вул.Шевченкавул.Козацька, вул.Науковавул.Незалежності,вул.Привокзальнас.Звиняче: вул.Зеленас.Звиняче: вул.Шкільнас.Звиняче: вул.Новас.Звиняче: вул.Застав'я вул.Олізарівськас.Звиняче: вул.Задвір'я, вул.Центральна1 ПЛ-10 кВ Л 46-02 від КТПП-230 до КР-30 буде виконуватись капремонт Р-120, Р-127 10:00 - 17:00 с. Риковичі частково,с. Деречин повністю,с. Топилище повністю,с. Завидів повністю;2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-193 - підключення 3-ф ввода;10:00 - 13:00 смт. Іваничі вул. Грушевського 3,5,9, вул. Незалежності 2,4,6,83 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-277 - підключення 3-ф ввода; 13:00 - 16:00 с. Павлівка вул. 8-го БерезняКамінь-Каширський районІнформацію не надано.1 ПЛ-10 кВ 84-04 10:00-14:00ПЛ-10 кВ 84-04КТП-58 ,с.ПальчеФОП Павлюк Василь ПанасовичСмітюх Налія ФлорівнаФОП Юнчик Анатолій ЯковичКТП-18 с.ПальчеКТП-59 с.ПальчеФОП Бочарова Лідія АнтонівнаСільська радаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Свято-Покровська громада УПЦВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-60 ,с.ПальчеКТП-61 с.ПальчеКТП-223 с.ПальчеФОП Лех Тетяна ЛеонідівнаТзОВ "ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС ПЛ-10 кВ 84-04КТП-58 ,с.ПальчеКТП-18 с.Пальчевул.Мирна,1-27вул.Залізнична,1-14,вул.Набережна,1-15КТП-59 с.Пальчевул.Мирнавул.Мирна,вул.Садова,1-6КТП-60 ,с.Пальчевул.Лісна,1-17,вул.Лісна,18-23КТП-61 с.Пальчевул.Перемоги,буд.1-43вул.Перемоги,буд.44-77КТП-223 с.Пальче1. 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,Церква с. Вербка, Ф.О. Лисюк В. О.,Дубівське СТ, ПАТ "Волиньгаз ",Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком",СТзОВ "Україна", ФОП Данилевич О. М.,ФОП М'якота О. Ф., Ф. О. Столярчук В. П.,Ковельське Райво, Райкульт відділ Кововельської РДА, Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,Ф.О. Балецький С. Р., ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське", ФГ "Дуплянка СГК",СП ТОВ "Шинака Україна",Церква с. Білин, Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Спичак Т. М., УПЦ Церква с. Білин,ФОП Наконечний П. М., ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,с. Бахів,с. Колодниця,с. Білин.2. ПЛ – 0,4кВ від КТП №2209:00-17:00 ВКПП "Агропромтехцентр"ФОП Семенюк П.Т.Ф.О.Бойчук О.П.Ф.о.Мілінчук Г.В.Ф.О.Байчук Г.І.СТзОВ "Ватутіна"с.Тойкут3. ПЛ – 0,4кВ від КТП №517 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2, ФОП Кіндер О.О.,Ковельська Спортивна школа, ФОП Артюшенко Г.О, ТзОВ "АСТЕЛІТ, Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Лисюк Т.А.,ПрАТ "Волиньтурист", Ковельське РЖКП №2, Ковельська Спортивна школа,ПТМ"Ковельтепло",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ФОП Савонюк В.С.,РГПреображення Господнього,ФОП Головей В.Ф.,ФОП Михальчук Н.В.,ТзОВ "Ягуар", ДП"Укртрансформація", ПАТ" Волиньгаз ",СБУ,ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель4. ПЛ – 0,4кВ від КТП №471 9:00-17:00 ПП "Студія-7"Волинська ф-я РРТКовельське РЖКП №2 ж\бм.Ковель, Варшавська, 5, 5лЛокачинський районВимкнень споживачів не заплановано.1. КТП-46РУ-0,4 кВКап. ремонт 09:30-17:00 АвтомийкаАвтосервісАЗС «Альфа Нафта» вул. Боженка, 1-19, 2-14вул. Львівська (частково)2. ЗТП-77ПЛ-0,4 кВ Л-1Реконструкція ПЛ 09:00-17:00 вул. Саперіввул. Брестськавул. К. Савури, 1-15, 2-24вул. Огієнка1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-306 10:00-17:00 с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-65, Зоряна, 12. КТП-571 09:30-17:00 КП «Луцькводоканал» -КНСс/р с.Боголюби - КНС с.Тарасове вул. Квітнева, Городоцька, Поліська, Шевченка, Волі, Польова, Володимирська3. ПЛ-10 кВ Л 33-01 від ЛР-4 (КТП-16, 435, 469, 557) 10:00-16:00 ТОВ «Благовіст Плюс» (телятник), с. Охотин (артсвердловина, ФАП). с. Усичі (х. Казьонщина) вул. Лісова, с. Охотин.1 л-10 л 58-09 9:00 – 17:00ФОП Гурко Олександр ВолодимировичФОП Шиць Лідія ЯківнаПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби Українипрофесійний ліцей №8школа №3відділ поліціїАЗС "Укрнафта"ФОП Сікорська Тетяна Василівна м.Любомльвул.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності,Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів2. 9:00 – 17:00 Кемпінг "Машівський Бір"АЗС "ОККО""Глюско" с.Вишнівс.Машів3 пл-0.4 ЩТП-85 с.ЗабужжяЛюбешівський районВимкнень споживачів не заплановано.Маневицький районВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 ЗТП-1219:00-17:00 м.Нововолинськ:вул.Гагарина 9-13,Маяковського 172 ПЛ-0.4 кВ Л-7 ЗТП-29:00-17:00 м-н Перлина Плюс б.Шевченка 34адвокат б.Шевченка 28Приватбанк філія№7 б.Шевченка 32бар Курляндія вул.Миру 1аБіокурс мед.центр б.Шевченкам-н Стиль б.Шевченка 28нотаріус б.Шевченка 32 м.Нововолинськ:б.Шевченка 28-34вул. Миру1-7вул. Кобзаря 58-62,51-531 КТП-148 10:00 - 16:00 х. Теребовичі1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,82 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 716 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1289 ПЛ-0,4 кВ від ТП-460 9:00-17:00 смт.Дубище1 КТП-155 10:00-17:00 смт Ст.Вижвавул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.2 КТП-239 Л-2.10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля3 23.04.19 з 13:00-16:00 КТП-3 13:00-16:00 смт Ст.Вижва вул:Соборності,Л.Українки,Гоголя1 ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-82 до ЗТП-108КТП-197КТП-329КТП-121 10:00-16:30ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта, АТС, школа, клуб с.Перевали2 ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-102 до ЛР-15010:00-16:303 ПЛ-10 кВ Л-24-05 від ЛР-48 до КР-18КТП-156, ЩТП-146КТП-158, КТП-155КТП-173 10:00-16:30МПП «Мередіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня, АТС, ФАП, пошта, ФОП Кмін Р.В.- магазин, церква с.Осьмиговичі, Ловище