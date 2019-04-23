Де у Луцьку та на Волині не буде світла 23 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 23 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 14:00 - 17:00
АТС, міська рада, мотель ФОП Кублій, Устилузьке споживче товариство, костел м. Устилуг, вул.: Липова, Квіткова, Миру, Стравінського, Володимирська, О.Хохол, Л.Українки, Пархоменка, 37,26
2.09:00 - 13:00 Сільська рада, магазин с. Бубнів, вул.: Залізнична, Світла, Шевченка, Центральна, Жовтнева
3. КТП-186 Л-2 09:00 - 17:00 с. Суходоли, вул.: Молодіжна, 32-36, 37-41, Степова
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 236
с.Липа 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа:
вул. Центральна,
вул. Набережна
вул.Молодіжна
2. ПЛ-10 кВ Л-81-02 09:00-17:00 ФОП Зеленько О.А Кафетерій
ПрАТ "Київстар" станція с.Звиняче
Волинська філія ДП ЦСЕНСМ Волинська Державна сортовипробувальна станція с.Звиняче
Горохівський районний відділ освіти школа
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Звиняченська сільська рада Адмінбудинок
Звиняченська сільська рада Башня
Звиняченська сільська рада Дитячий садок
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ "Укртелеком" АТС с.Звиняче
Звиняченська сільська рада Будинок культури
Церква с.Зувиняче Свято-Миколаївська церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" Амбулаторія с.Звиняче
ФОП Обишук Ю.А. Магазин
Горохівське МСТ магазин
Горохівське МСТ бар "Берізка"
ФОП Прус С.Т. кіоск
Звиняченська сільська рада Башня
СФГ "Наталі" Млин
ТзОВ "Агро-Цвіт" контора
ДТГ Львівська залізниця с.Звиняче 114 км.
ФОП Супрун О.М. Будинок рибака
ТзОВ "Агро-Цвіт" Тракторна бригада
ТзОВ "Агро-Цвіт" Зернотік
с.Звиняче: вул.Шевченка
вул.Козацька, вул.Наукова
вул.Незалежності,
вул.Привокзальна
с.Звиняче: вул.Зелена
с.Звиняче: вул.Шкільна
с.Звиняче: вул.Нова
с.Звиняче: вул.Застав'я вул.Олізарівська
с.Звиняче: вул.Задвір'я, вул.Центральна
Іваничівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 46-02 від КТПП-230 до КР-30 буде виконуватись капремонт Р-120, Р-127 10:00 - 17:00 с. Риковичі частково,
с. Деречин повністю,
с. Топилище повністю,
с. Завидів повністю;
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-193 - підключення 3-ф ввода;
10:00 - 13:00 смт. Іваничі вул. Грушевського 3,5,9, вул. Незалежності 2,4,6,8
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-277 - підключення 3-ф ввода; 13:00 - 16:00 с. Павлівка вул. 8-го Березня
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 84-04 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ 84-04
КТП-58 ,с.Пальче
ФОП Павлюк Василь Панасович
Смітюх Налія Флорівна
ФОП Юнчик Анатолій Якович
КТП-18 с.Пальче
КТП-59 с.Пальче
ФОП Бочарова Лідія Антонівна
Сільська рада
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Свято-Покровська громада УПЦ
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-60 ,с.Пальче
КТП-61 с.Пальче
КТП-223 с.Пальче
ФОП Лех Тетяна Леонідівна
ТзОВ "ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС ПЛ-10 кВ 84-04
КТП-58 ,с.Пальче
КТП-18 с.Пальче
вул.Мирна,1-27
вул.Залізнична,1-14,вул.Набережна,1-15
КТП-59 с.Пальче
вул.Мирна
вул.Мирна,вул.Садова,1-6
КТП-60 ,с.Пальче
вул.Лісна,1-17,
вул.Лісна,18-23
КТП-61 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43
вул.Перемоги,буд.44-77
КТП-223 с.Пальче
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,
Церква с. Вербка, Ф.О. Лисюк В. О.,
Дубівське СТ, ПАТ "Волиньгаз ",
Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком",
СТзОВ "Україна", ФОП Данилевич О. М.,
ФОП М'якота О. Ф., Ф. О. Столярчук В. П.,
Ковельське Райво, Райкульт відділ Кововельської РДА, Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,
Ф.О. Балецький С. Р., ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське", ФГ "Дуплянка СГК",
СП ТОВ "Шинака Україна",
Церква с. Білин, Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Спичак Т. М., УПЦ Церква с. Білин,
ФОП Наконечний П. М., ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,
с. Бахів,
с. Колодниця,
с. Білин.
2. ПЛ – 0,4кВ від КТП №220
9:00-17:00 ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Семенюк П.Т.
Ф.О.Бойчук О.П.
Ф.о.Мілінчук Г.В.
Ф.О.Байчук Г.І.
СТзОВ "Ватутіна"
с.Тойкут
3. ПЛ – 0,4кВ від КТП №517 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2, ФОП Кіндер О.О.,
Ковельська Спортивна школа, ФОП Артюшенко Г.О, ТзОВ "АСТЕЛІТ, Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Лисюк Т.А.,ПрАТ "Волиньтурист", Ковельське РЖКП №2, Ковельська Спортивна школа,ПТМ"Ковельтепло",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ФОП Савонюк В.С.,РГПреображення Господнього,ФОП Головей В.Ф.,ФОП Михальчук Н.В.,ТзОВ "Ягуар", ДП"Укртрансформація", ПАТ" Волиньгаз ",
СБУ,
ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель
4. ПЛ – 0,4кВ від КТП №471 9:00-17:00 ПП "Студія-7"
Волинська ф-я РРТ
Ковельське РЖКП №2 ж\б
м.Ковель, Варшавська, 5, 5л
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. КТП-46
РУ-0,4 кВ
Кап. ремонт 09:30-17:00 Автомийка
Автосервіс
АЗС «Альфа Нафта» вул. Боженка, 1-19, 2-14
вул. Львівська (частково)
2. ЗТП-77
ПЛ-0,4 кВ Л-1
Реконструкція ПЛ 09:00-17:00 вул. Саперів
вул. Брестська
вул. К. Савури, 1-15, 2-24
вул. Огієнка
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-306 10:00-17:00 с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-65, Зоряна, 1
2. КТП-571 09:30-17:00 КП «Луцькводоканал» -КНС
с/р с.Боголюби - КНС с.Тарасове вул. Квітнева, Городоцька, Поліська, Шевченка, Волі, Польова, Володимирська
3. ПЛ-10 кВ Л 33-01 від ЛР-4 (КТП-16, 435, 469, 557) 10:00-16:00 ТОВ «Благовіст Плюс» (телятник), с. Охотин (артсвердловина, ФАП). с. Усичі (х. Казьонщина) вул. Лісова, с. Охотин.
Любомльський та Шацький райони
1 л-10 л 58-09 9:00 – 17:00
ФОП Гурко Олександр Володимирович
ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України
професійний ліцей №8
школа №3
відділ поліції
АЗС "Укрнафта"
ФОП Сікорська Тетяна Василівна м.Любомль
вул.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності,
Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
2. 9:00 – 17:00 Кемпінг "Машівський Бір"
АЗС "ОККО""Глюско" с.Вишнів
с.Машів
3 пл-0.4 ЩТП-85 с.Забужжя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 ЗТП-121
9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Гагарина 9-13,
Маяковського 17
2 ПЛ-0.4 кВ Л-7 ЗТП-2
9:00-17:00 м-н Перлина Плюс б.Шевченка 34
адвокат б.Шевченка 28
Приватбанк філія№7 б.Шевченка 32
бар Курляндія вул.Миру 1а
Біокурс мед.центр б.Шевченка
м-н Стиль б.Шевченка 28
нотаріус б.Шевченка 32 м.Нововолинськ:
б.Шевченка 28-34
вул. Миру1-7
вул. Кобзаря 58-62,51-53
Ратнівський район
1 КТП-148 10:00 - 16:00 х. Теребовичі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
9 ПЛ-0,4 кВ від ТП-460 9:00-17:00 смт.Дубище
Старовижівський район
1 КТП-155 10:00-17:00 смт Ст.Вижва
вул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.
2 КТП-239 Л-2.
10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля
3 23.04.19 з 13:00-16:00 КТП-3 13:00-16:00 смт Ст.Вижва вул:Соборності,Л.Українки,Гоголя
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-82 до ЗТП-108
КТП-197
КТП-329
КТП-121 10:00-16:30
ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта, АТС, школа, клуб с.Перевали
2 ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-102 до ЛР-150
10:00-16:30
с
3 ПЛ-10 кВ Л-24-05 від ЛР-48 до КР-18
КТП-156, ЩТП-146
КТП-158, КТП-155
КТП-173 10:00-16:30
МПП «Мередіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня, АТС, ФАП, пошта, ФОП Кмін Р.В.- магазин, церква с.Осьмиговичі, Ловище
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Володимир-Волинський район
1. 14:00 - 17:00
АТС, міська рада, мотель ФОП Кублій, Устилузьке споживче товариство, костел м. Устилуг, вул.: Липова, Квіткова, Миру, Стравінського, Володимирська, О.Хохол, Л.Українки, Пархоменка, 37,26
2.09:00 - 13:00 Сільська рада, магазин с. Бубнів, вул.: Залізнична, Світла, Шевченка, Центральна, Жовтнева
3. КТП-186 Л-2 09:00 - 17:00 с. Суходоли, вул.: Молодіжна, 32-36, 37-41, Степова
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 236
с.Липа 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа:
вул. Центральна,
вул. Набережна
вул.Молодіжна
2. ПЛ-10 кВ Л-81-02 09:00-17:00 ФОП Зеленько О.А Кафетерій
ПрАТ "Київстар" станція с.Звиняче
Волинська філія ДП ЦСЕНСМ Волинська Державна сортовипробувальна станція с.Звиняче
Горохівський районний відділ освіти школа
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Звиняченська сільська рада Адмінбудинок
Звиняченська сільська рада Башня
Звиняченська сільська рада Дитячий садок
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ "Укртелеком" АТС с.Звиняче
Звиняченська сільська рада Будинок культури
Церква с.Зувиняче Свято-Миколаївська церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" Амбулаторія с.Звиняче
ФОП Обишук Ю.А. Магазин
Горохівське МСТ магазин
Горохівське МСТ бар "Берізка"
ФОП Прус С.Т. кіоск
Звиняченська сільська рада Башня
СФГ "Наталі" Млин
ТзОВ "Агро-Цвіт" контора
ДТГ Львівська залізниця с.Звиняче 114 км.
ФОП Супрун О.М. Будинок рибака
ТзОВ "Агро-Цвіт" Тракторна бригада
ТзОВ "Агро-Цвіт" Зернотік
с.Звиняче: вул.Шевченка
вул.Козацька, вул.Наукова
вул.Незалежності,
вул.Привокзальна
с.Звиняче: вул.Зелена
с.Звиняче: вул.Шкільна
с.Звиняче: вул.Нова
с.Звиняче: вул.Застав'я вул.Олізарівська
с.Звиняче: вул.Задвір'я, вул.Центральна
Іваничівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 46-02 від КТПП-230 до КР-30 буде виконуватись капремонт Р-120, Р-127 10:00 - 17:00 с. Риковичі частково,
с. Деречин повністю,
с. Топилище повністю,
с. Завидів повністю;
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-193 - підключення 3-ф ввода;
10:00 - 13:00 смт. Іваничі вул. Грушевського 3,5,9, вул. Незалежності 2,4,6,8
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-277 - підключення 3-ф ввода; 13:00 - 16:00 с. Павлівка вул. 8-го Березня
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 84-04 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ 84-04
КТП-58 ,с.Пальче
ФОП Павлюк Василь Панасович
Смітюх Налія Флорівна
ФОП Юнчик Анатолій Якович
КТП-18 с.Пальче
КТП-59 с.Пальче
ФОП Бочарова Лідія Антонівна
Сільська рада
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Свято-Покровська громада УПЦ
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-60 ,с.Пальче
КТП-61 с.Пальче
КТП-223 с.Пальче
ФОП Лех Тетяна Леонідівна
ТзОВ "ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС ПЛ-10 кВ 84-04
КТП-58 ,с.Пальче
КТП-18 с.Пальче
вул.Мирна,1-27
вул.Залізнична,1-14,вул.Набережна,1-15
КТП-59 с.Пальче
вул.Мирна
вул.Мирна,вул.Садова,1-6
КТП-60 ,с.Пальче
вул.Лісна,1-17,
вул.Лісна,18-23
КТП-61 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43
вул.Перемоги,буд.44-77
КТП-223 с.Пальче
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,
Церква с. Вербка, Ф.О. Лисюк В. О.,
Дубівське СТ, ПАТ "Волиньгаз ",
Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком",
СТзОВ "Україна", ФОП Данилевич О. М.,
ФОП М'якота О. Ф., Ф. О. Столярчук В. П.,
Ковельське Райво, Райкульт відділ Кововельської РДА, Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,
Ф.О. Балецький С. Р., ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське", ФГ "Дуплянка СГК",
СП ТОВ "Шинака Україна",
Церква с. Білин, Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Спичак Т. М., УПЦ Церква с. Білин,
ФОП Наконечний П. М., ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,
с. Бахів,
с. Колодниця,
с. Білин.
2. ПЛ – 0,4кВ від КТП №220
9:00-17:00 ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Семенюк П.Т.
Ф.О.Бойчук О.П.
Ф.о.Мілінчук Г.В.
Ф.О.Байчук Г.І.
СТзОВ "Ватутіна"
с.Тойкут
3. ПЛ – 0,4кВ від КТП №517 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2, ФОП Кіндер О.О.,
Ковельська Спортивна школа, ФОП Артюшенко Г.О, ТзОВ "АСТЕЛІТ, Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Лисюк Т.А.,ПрАТ "Волиньтурист", Ковельське РЖКП №2, Ковельська Спортивна школа,ПТМ"Ковельтепло",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ФОП Савонюк В.С.,РГПреображення Господнього,ФОП Головей В.Ф.,ФОП Михальчук Н.В.,ТзОВ "Ягуар", ДП"Укртрансформація", ПАТ" Волиньгаз ",
СБУ,
ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель
4. ПЛ – 0,4кВ від КТП №471 9:00-17:00 ПП "Студія-7"
Волинська ф-я РРТ
Ковельське РЖКП №2 ж\б
м.Ковель, Варшавська, 5, 5л
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. КТП-46
РУ-0,4 кВ
Кап. ремонт 09:30-17:00 Автомийка
Автосервіс
АЗС «Альфа Нафта» вул. Боженка, 1-19, 2-14
вул. Львівська (частково)
2. ЗТП-77
ПЛ-0,4 кВ Л-1
Реконструкція ПЛ 09:00-17:00 вул. Саперів
вул. Брестська
вул. К. Савури, 1-15, 2-24
вул. Огієнка
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-306 10:00-17:00 с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-65, Зоряна, 1
2. КТП-571 09:30-17:00 КП «Луцькводоканал» -КНС
с/р с.Боголюби - КНС с.Тарасове вул. Квітнева, Городоцька, Поліська, Шевченка, Волі, Польова, Володимирська
3. ПЛ-10 кВ Л 33-01 від ЛР-4 (КТП-16, 435, 469, 557) 10:00-16:00 ТОВ «Благовіст Плюс» (телятник), с. Охотин (артсвердловина, ФАП). с. Усичі (х. Казьонщина) вул. Лісова, с. Охотин.
Любомльський та Шацький райони
1 л-10 л 58-09 9:00 – 17:00
ФОП Гурко Олександр Володимирович
ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України
професійний ліцей №8
школа №3
відділ поліції
АЗС "Укрнафта"
ФОП Сікорська Тетяна Василівна м.Любомль
вул.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності,
Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
2. 9:00 – 17:00 Кемпінг "Машівський Бір"
АЗС "ОККО""Глюско" с.Вишнів
с.Машів
3 пл-0.4 ЩТП-85 с.Забужжя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 ЗТП-121
9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Гагарина 9-13,
Маяковського 17
2 ПЛ-0.4 кВ Л-7 ЗТП-2
9:00-17:00 м-н Перлина Плюс б.Шевченка 34
адвокат б.Шевченка 28
Приватбанк філія№7 б.Шевченка 32
бар Курляндія вул.Миру 1а
Біокурс мед.центр б.Шевченка
м-н Стиль б.Шевченка 28
нотаріус б.Шевченка 32 м.Нововолинськ:
б.Шевченка 28-34
вул. Миру1-7
вул. Кобзаря 58-62,51-53
Ратнівський район
1 КТП-148 10:00 - 16:00 х. Теребовичі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
9 ПЛ-0,4 кВ від ТП-460 9:00-17:00 смт.Дубище
Старовижівський район
1 КТП-155 10:00-17:00 смт Ст.Вижва
вул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.
2 КТП-239 Л-2.
10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля
3 23.04.19 з 13:00-16:00 КТП-3 13:00-16:00 смт Ст.Вижва вул:Соборності,Л.Українки,Гоголя
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-82 до ЗТП-108
КТП-197
КТП-329
КТП-121 10:00-16:30
ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта, АТС, школа, клуб с.Перевали
2 ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-102 до ЛР-150
10:00-16:30
с
3 ПЛ-10 кВ Л-24-05 від ЛР-48 до КР-18
КТП-156, ЩТП-146
КТП-158, КТП-155
КТП-173 10:00-16:30
МПП «Мередіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня, АТС, ФАП, пошта, ФОП Кмін Р.В.- магазин, церква с.Осьмиговичі, Ловище
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