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Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*

Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*
Захід та схід сонця щоразу створюють неповторну магію, яку навіть у наш вік технологій важко відтворити та передати. Щоразу це нове вражаюче полотно.

Про це пише «Район.Луцьк».

Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський опублікував у Facebook світлини цих природніх явищ. Фотографії зроблені з 10-го поверху житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить «Інвестор».

«Ось так в нас встає і сідає сонце на Супернова. Як на мене то гарно. Фото зроблено з квартири на 10 поверсі. А як вам друзі?» — написав він.

Нагадаємо, в цьому житловому комплексі за акцією можна придбати 2-кімнатні квартири площею 68 м². Розміщені вони в 4-му та 5-му будинках, які ще будуються. Більше про пропозицію читайте тут.

Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*
Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*
Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*
Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*
Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*

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Теги: «Супернова», Луцьк, Андрій Разумовський
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