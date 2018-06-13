Неймовірні світанки і багряне небо увечері: сонячна магія над ЖК «Супернова»*





Про це пише «



Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський опублікував у



«Ось так в нас встає і сідає сонце на Супернова. Як на мене то гарно. Фото зроблено з квартири на 10 поверсі. А як вам друзі?» — написав він.



Нагадаємо, в цьому житловому комплексі за акцією можна придбати 2-кімнатні квартири площею 68 м². Розміщені вони в 4-му та 5-му будинках, які ще будуються. Більше про пропозицію читайте





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захід та схід сонця щоразу створюють неповторну магію, яку навіть у наш вік технологій важко відтворити та передати. Щоразу це нове вражаюче полотно.Про це пише « Район.Луцьк ».Директор будівельної компанії «Інвестор»опублікував у Facebook світлини цих природніх явищ. Фотографії зроблені з 10-го поверху житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить «Інвестор».«Ось так в нас встає і сідає сонце на Супернова. Як на мене то гарно. Фото зроблено з квартири на 10 поверсі. А як вам друзі?» — написав він.Нагадаємо, в цьому житловому комплексі за акцією можна придбати 2-кімнатні квартири площею 68 м². Розміщені вони в 4-му та 5-му будинках, які ще будуються. Більше про пропозицію читайте тут

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію