До будинку лучанки через вікно вдерлись двоє молодиків-крадіїв

У Луцьку в суботу, 20 квітня, поліцейські затримали двох волинян, які проникли до помешкання жінки.Непроханих гостей у своєму будинку виявила його власниця, 53-річна лучанка, - інформує ГУНП у Волинській області.До помешкання правопорушники потрапили через вікно.На місце прибули співробітники управління патрульної поліції. Зловмисників затримали. Ними виявилися 24-річний житель Ківерцівського району та 19-річний лучанин. До слова, один із них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення недоторканості житла. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років обмеження волі.Досудове розслідування триває.