До будинку лучанки через вікно вдерлись двоє молодиків-крадіїв
Сьогодні, 12:16
У Луцьку в суботу, 20 квітня, поліцейські затримали двох волинян, які проникли до помешкання жінки.
Непроханих гостей у своєму будинку виявила його власниця, 53-річна лучанка, - інформує ГУНП у Волинській області.
До помешкання правопорушники потрапили через вікно.
На місце прибули співробітники управління патрульної поліції. Зловмисників затримали. Ними виявилися 24-річний житель Ківерцівського району та 19-річний лучанин. До слова, один із них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення недоторканості житла. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років обмеження волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Непроханих гостей у своєму будинку виявила його власниця, 53-річна лучанка, - інформує ГУНП у Волинській області.
До помешкання правопорушники потрапили через вікно.
На місце прибули співробітники управління патрульної поліції. Зловмисників затримали. Ними виявилися 24-річний житель Ківерцівського району та 19-річний лучанин. До слова, один із них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення недоторканості житла. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років обмеження волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати
Сьогодні, 12:35
До будинку лучанки через вікно вдерлись двоє молодиків-крадіїв
Сьогодні, 12:16
У центрі Луцька на місці громадської вбиральні буде кафе
Сьогодні, 11:50