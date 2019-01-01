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До будинку лучанки через вікно вдерлись двоє молодиків-крадіїв

До будинку лучанки через вікно вдерлись двоє молодиків-крадіїв
У Луцьку в суботу, 20 квітня, поліцейські затримали двох волинян, які проникли до помешкання жінки.

Непроханих гостей у своєму будинку виявила його власниця, 53-річна лучанка, - інформує ГУНП у Волинській області.

До помешкання правопорушники потрапили через вікно.

На місце прибули співробітники управління патрульної поліції. Зловмисників затримали. Ними виявилися 24-річний житель Ківерцівського району та 19-річний лучанин. До слова, один із них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення недоторканості житла. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває.



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Теги: злодій, крадіжка
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