У Луцьку хочуть встановлювати індивідуальні газові лічильники пільговикам

У Луцьку пропонують за бюджетні гроші встановлювати індивідуальні лічильники газу мешканцям пільгових категорій.Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатрозповіла, що у місті хочуть забезпечувати пільговиків індивідуальними лічильниками обліку газу відповідно до міської цільової програми.«Ця проблема є тривалий час, ще з 2016 року. Останній рік, коли часто змінюють норми споживання і тарифи, ми отримали багато звернень. Люди писали скарги в НКРЕКП, однак отримували відписки. Ми провели збори та по-іншому підійшли до вирішення питання. Багато індивідуальних господарств залишилися без індивідуальних лічильників, адже не можуть сплатити кошти за встановлення», - зауважила вона.Однак йдеться не про всіх лучан, а лише про тих громадян, які лишилися без лічильників. Таких у місті приблизно 29 тисяч. Із них планують виокремити пільговиків.Зокрема, встановлювати лічильники зможуть особам з інвалідністю, малозабезпеченим, пенсіонерам. На реалізацію програми на 2 роки орієнтовно потрібно 10 мільйонів гривень. Розробляти технічну документацію буде «Волиньгаз», а також безкоштовно встановлюватиме лічильники. Порахували, що на встановлення одного лічильника залежно від розміру потрібно 3010 гривень або 3200 гривень.«Зауважень по цьому проекті рішення є більше, ніж достатньо. Місцеві бюджети не мають права це фінансувати згідно з законом. Виходить, що ми ще й будемо фінансувати приватну компанію, бо лічильники будуть власністю «Волиньгазу», - зауважив депутатНатомість Алла Надточій каже, що комітет Верховної Ради не заперечив, що можна допомогти встановлювати лічильники за кошти бюджету. Департамент соцполітики буде прискіпливо вивчати питання, тому лічильники не отримають особи, що займаються комерцією, вважає обраниця громади.Сергій Була відзначив, що, витративши понад 3000 гривень, домогосподарство зможе економити лише 30-50 гривень на місяць.«Ми хочемо допомогти малозабезпеченим верствам населення, адже саме вони, а не «Волиньгаз» платять за газ. Ми хочемо допомогти їм покращити життя. Пенсіонерам важко виживати з такими тарифами. Ми знайшли вихід з ситуації. 50 гривень економії при пенсії у 1800 гривень – великі кошти», - наголосив депутат Андрій Покровський.Обранець громадиконстатував, що напрацювати цей проект довелося через велику кількість звернень громадян, а не через забаганки депутатів. Програма відкрита для меценатів, які можуть долучитися до співфінансування.У підсумку, лише 2 членів комісії підтримали проект, ще 4 - утрималися.