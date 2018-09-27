вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хочуть встановлювати індивідуальні газові лічильники пільговикам

У Луцьку хочуть встановлювати індивідуальні газові лічильники пільговикам
У Луцьку пропонують за бюджетні гроші встановлювати індивідуальні лічильники газу мешканцям пільгових категорій.

Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Алла Надточій розповіла, що у місті хочуть забезпечувати пільговиків індивідуальними лічильниками обліку газу відповідно до міської цільової програми.

«Ця проблема є тривалий час, ще з 2016 року. Останній рік, коли часто змінюють норми споживання і тарифи, ми отримали багато звернень. Люди писали скарги в НКРЕКП, однак отримували відписки. Ми провели збори та по-іншому підійшли до вирішення питання. Багато індивідуальних господарств залишилися без індивідуальних лічильників, адже не можуть сплатити кошти за встановлення», - зауважила вона.

Однак йдеться не про всіх лучан, а лише про тих громадян, які лишилися без лічильників. Таких у місті приблизно 29 тисяч. Із них планують виокремити пільговиків.

Зокрема, встановлювати лічильники зможуть особам з інвалідністю, малозабезпеченим, пенсіонерам. На реалізацію програми на 2 роки орієнтовно потрібно 10 мільйонів гривень. Розробляти технічну документацію буде «Волиньгаз», а також безкоштовно встановлюватиме лічильники. Порахували, що на встановлення одного лічильника залежно від розміру потрібно 3010 гривень або 3200 гривень.

«Зауважень по цьому проекті рішення є більше, ніж достатньо. Місцеві бюджети не мають права це фінансувати згідно з законом. Виходить, що ми ще й будемо фінансувати приватну компанію, бо лічильники будуть власністю «Волиньгазу», - зауважив депутат Сергій Була.

Натомість Алла Надточій каже, що комітет Верховної Ради не заперечив, що можна допомогти встановлювати лічильники за кошти бюджету. Департамент соцполітики буде прискіпливо вивчати питання, тому лічильники не отримають особи, що займаються комерцією, вважає обраниця громади.

Сергій Була відзначив, що, витративши понад 3000 гривень, домогосподарство зможе економити лише 30-50 гривень на місяць.

«Ми хочемо допомогти малозабезпеченим верствам населення, адже саме вони, а не «Волиньгаз» платять за газ. Ми хочемо допомогти їм покращити життя. Пенсіонерам важко виживати з такими тарифами. Ми знайшли вихід з ситуації. 50 гривень економії при пенсії у 1800 гривень – великі кошти», - наголосив депутат Андрій Покровський.

Обранець громади Сергій Яручик констатував, що напрацювати цей проект довелося через велику кількість звернень громадян, а не через забаганки депутатів. Програма відкрита для меценатів, які можуть долучитися до співфінансування.

У підсумку, лише 2 членів комісії підтримали проект, ще 4 - утрималися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лічильники, газ, пільговики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хочуть реставрувати автентичні двері та вікна
Сьогодні, 12:51
Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати
Сьогодні, 12:35
У Луцьку хочуть встановлювати індивідуальні газові лічильники пільговикам
Сьогодні, 12:31
До будинку лучанки через вікно вдерлись двоє молодиків-крадіїв
Сьогодні, 12:16
В автотрощі під Луцьком з-поміж постраждалих було 5 дітей: двоє – досі у лікарні
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
У «Волиньгазі» розповіли, скільки лічильників встановили У «Волиньгазі» розповіли, скільки лічильників встановили
27 вересень, 2018, 11:18
Як вигідніше користуватися газом Як вигідніше користуватися газом
15 вересень, 2016, 18:13
Газові компанії продовжують наживатися, економлячи на простих людях Газові компанії продовжують наживатися, економлячи на простих людях
05 вересень, 2016, 10:14
Волиняни скаржаться на примусове встановлення лічильників газу Волиняни скаржаться на примусове встановлення лічильників газу
26 серпень, 2016, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Сьогодні, 11:44
 1
Оголосили остаточні результати виборів на волинському окрузі №20
Сьогодні, 13:05
 0
Волиняни загидили нове кладовище купою непотребу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
Сьогодні, 12:54
 0
У Луцьку хочуть реставрувати автентичні двері та вікна
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8