На Волині молодий хлопець вкрав січкарню з подвір'я бабусі





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



У суботу, 20 квітня, до поліції звернулася 75-річна жителька райцентру. Пенсіонерка повідомила, що з її подвір’я викрали металеву січкарню. Сума завданих матеріальних збитків складає 800 гривень.



Правоохоронці вияснили, що крадіжку скоїв 23-річний житель сусіднього села. Січкарню правоохоронці вилучили та повернуть власниці.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження.

Зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі. Викрадений пристрій вилучили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Рожищенського відділення поліції встановили особу зловмисника, який викрав у 75-річної пенсіонерки металеву січкарню.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У суботу, 20 квітня, до поліції звернулася 75-річна жителька райцентру. Пенсіонерка повідомила, що з її подвір’я викрали металеву січкарню. Сума завданих матеріальних збитків складає 800 гривень.Правоохоронці вияснили, що крадіжку скоїв 23-річний житель сусіднього села. Січкарню правоохоронці вилучили та повернуть власниці.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження.Зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі. Викрадений пристрій вилучили.

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