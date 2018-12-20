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На Волині молодий хлопець вкрав січкарню з подвір'я бабусі

На Волині молодий хлопець вкрав січкарню з подвір'я бабусі
Співробітники Рожищенського відділення поліції встановили особу зловмисника, який викрав у 75-річної пенсіонерки металеву січкарню.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У суботу, 20 квітня, до поліції звернулася 75-річна жителька райцентру. Пенсіонерка повідомила, що з її подвір’я викрали металеву січкарню. Сума завданих матеріальних збитків складає 800 гривень.

Правоохоронці вияснили, що крадіжку скоїв 23-річний житель сусіднього села. Січкарню правоохоронці вилучили та повернуть власниці.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження.
Зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі. Викрадений пристрій вилучили.

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Теги: Рожище, поліція, січкарня
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