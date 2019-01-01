Оголосили остаточні результати виборів на волинському окрузі №20
Сьогодні, 13:05
Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати голосування у територіальному виборчому окрузі №20, до якого входять Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський і Турійський райони.
Так, 60,91% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувала 62 531 людина. Петро Порошенко здобув 37 812 голосів виборців (36,83%).
Загалом же в окрузі №20 участь у другому турі президентських втборів взяли 102 654 людини.
Невдовзі ЦВК оприлюднить результати голосування ще у двох округах Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 60,91% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувала 62 531 людина. Петро Порошенко здобув 37 812 голосів виборців (36,83%).
Загалом же в окрузі №20 участь у другому турі президентських втборів взяли 102 654 людини.
Невдовзі ЦВК оприлюднить результати голосування ще у двох округах Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Оголосили остаточні результати виборів на волинському окрузі №20
Сьогодні, 13:05
Волиняни загидили нове кладовище купою непотребу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
Сьогодні, 12:54
У Луцьку хочуть реставрувати автентичні двері та вікна
Сьогодні, 12:51
Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати
Сьогодні, 12:35