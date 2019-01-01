Оголосили остаточні результати виборів на волинському окрузі №20





Так, 60,91% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувала 62 531 людина. Петро Порошенко здобув 37 812 голосів виборців (36,83%).



Загалом же в окрузі №20 участь у другому турі президентських втборів взяли 102 654 людини.



Невдовзі ЦВК оприлюднить результати голосування ще у двох округах Волині.



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