Стала відома ймовірна дата інавгурації Зеленського

Володимира Зеленського після перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня.



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Як розповів один з представників команди Зеленського, робочою датою інавгурації є 28 травня - з тим, щоб новий президент вже не мав права розпустити Верховну Раду, коли до парламентських виборів залишиться менше півроку. Втім, за інформацією РБК-Україна, є й інше трактування законодавства, за яким повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня - відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.



Зазначимо, проти дострокових виборів виступає голова Верховної Ради Андрій Парубій, а його роль в цьому питанні є вирішальною, оскільки дату інавгурації нового Глави держави визначає парламент, а якщо голосів за це не набирається - тоді особисто спікер своїм рішенням.



Нагадаємо, раніше у Зеленського назвали перші ініціативи після вступу на посаду. У його штабі наголосили, що відразу після інавгурації він подасть до парламенту пакет наступних законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію. Крім того, у Зеленського стверджують, що відповідні проекти майже готові.



У той же час джерела РБК-Україна підтверджують, що в найближчий тиждень-два будуть названі хоча б якісь прізвища майбутніх топ-чиновників. Цих призначень дуже чекають, зокрема, в посольствах західних країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Можливою датою інавгураціїпісля перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня.Про це пише РБК-Україна Як розповів один з представників команди Зеленського, робочою датою інавгурації є 28 травня - з тим, щоб новий президент вже не мав права розпустити Верховну Раду, коли до парламентських виборів залишиться менше півроку. Втім, за інформацією РБК-Україна, є й інше трактування законодавства, за яким повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня - відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.Зазначимо, проти дострокових виборів виступає голова Верховної Ради, а його роль в цьому питанні є вирішальною, оскільки дату інавгурації нового Глави держави визначає парламент, а якщо голосів за це не набирається - тоді особисто спікер своїм рішенням.Нагадаємо, раніше у Зеленського назвали перші ініціативи після вступу на посаду. У його штабі наголосили, що відразу після інавгурації він подасть до парламенту пакет наступних законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію. Крім того, у Зеленського стверджують, що відповідні проекти майже готові.У той же час джерела РБК-Україна підтверджують, що в найближчий тиждень-два будуть названі хоча б якісь прізвища майбутніх топ-чиновників. Цих призначень дуже чекають, зокрема, в посольствах західних країн.

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