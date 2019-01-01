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Стала відома ймовірна дата інавгурації Зеленського

Стала відома ймовірна дата інавгурації Зеленського
Можливою датою інавгурації Володимира Зеленського після перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня.

Про це пише РБК-Україна.

Як розповів один з представників команди Зеленського, робочою датою інавгурації є 28 травня - з тим, щоб новий президент вже не мав права розпустити Верховну Раду, коли до парламентських виборів залишиться менше півроку. Втім, за інформацією РБК-Україна, є й інше трактування законодавства, за яким повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня - відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.

Зазначимо, проти дострокових виборів виступає голова Верховної Ради Андрій Парубій, а його роль в цьому питанні є вирішальною, оскільки дату інавгурації нового Глави держави визначає парламент, а якщо голосів за це не набирається - тоді особисто спікер своїм рішенням.

Нагадаємо, раніше у Зеленського назвали перші ініціативи після вступу на посаду. У його штабі наголосили, що відразу після інавгурації він подасть до парламенту пакет наступних законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію. Крім того, у Зеленського стверджують, що відповідні проекти майже готові.

У той же час джерела РБК-Україна підтверджують, що в найближчий тиждень-два будуть названі хоча б якісь прізвища майбутніх топ-чиновників. Цих призначень дуже чекають, зокрема, в посольствах західних країн.

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Теги: вибори, Володимир Зеленський, інавгурація
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