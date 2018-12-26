На Волині зібрали гроші для військових, продаючи вербу
Сьогодні, 15:06
Під час акції «Вербу купляю – перемогу наближаю», яка відбулася у Луцьку, волонтери зібрали майже 10 тисяч гривень.
Про це написала Світлана Прихватило на своїй сторінці у Facebook.
У неділю, 21 квітня, самооборонівці організували акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». На заході збирали кошти на потреби бійцям ОСС, продаючи вербу для освячення.
«Зібрали з акції 9625 грн. Кошти підуть на допомогу бійцям в зоні проведення ООС. Дякуємо всім хто долучився! Слава Україні - Героям слава!!!»,- йдеться у дописі авторки.
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Про це написала Світлана Прихватило на своїй сторінці у Facebook.
У неділю, 21 квітня, самооборонівці організували акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». На заході збирали кошти на потреби бійцям ОСС, продаючи вербу для освячення.
«Зібрали з акції 9625 грн. Кошти підуть на допомогу бійцям в зоні проведення ООС. Дякуємо всім хто долучився! Слава Україні - Героям слава!!!»,- йдеться у дописі авторки.
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Коментарі 1
Бійці ОСС - це взагалі хто такі? Можливо, автори допису помилилися, і замість абревіатури ООС (операція об'єднаних сил)втнули ОСС? Але це окреме запитання до авторів або до редакторів сату. Є ще одне питання: а на які потреби, власне кажучи, збираються ці гроші? На зброю, боєприпаси, військове спорядження, медичні засоби, харчування,облаштування позицій армійців? Але за щоденними завіряннями нашого "правдивого, патріотичниго, об'єктивного " телебачення всім вищеперерахованим армійці вже давно забезпечені повністю і в повнйій мірі, плюс зарплати їм виплачуютьчя та різноманітні добавки за службу на передовій регулярно і в дуже пристойному розмірі! Ну, так , при наймі, нам щоденно розповідав верховний головнокомандувач та його соратники на всіх телеканалах! Плюс всі ми, що перебуваємо в тилу і легально працюємо, щомісяця окрім всіх інших податків, платимо і окремий спеціальний податок в розмірі 1,5 % на армію (військовий збір). І що, захисникам все одно не вистачає? Хтось мені може пояснти цю лажу? (Не можу наважитися повірити в те, що головнокомандувач і решта "товаришів" мені брешуть, а телебачення транслює цю брехню і нічого з цим не робить, врешті решт, а за шо скакали на майдані у 2014 році?). Агов, патрійоти, хтось мені може все це роз'яснити? Чи ці гроші збираються банально на бухло активістам, які їх збирають?
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