На Волині зібрали гроші для військових, продаючи вербу





Про це написала



У неділю, 21 квітня, самооборонівці організували акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». На заході збирали кошти на потреби бійцям ОСС, продаючи вербу для освячення.



«Зібрали з акції 9625 грн. Кошти підуть на допомогу бійцям в зоні проведення ООС. Дякуємо всім хто долучився! Слава Україні - Героям слава!!!»,- йдеться у дописі авторки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час акції «Вербу купляю – перемогу наближаю», яка відбулася у Луцьку, волонтери зібрали майже 10 тисяч гривень.Про це написала Світлана Прихватило на своїй сторінці у Facebook.У неділю, 21 квітня, самооборонівці організували акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». На заході збирали кошти на потреби бійцям ОСС, продаючи вербу для освячення.«Зібрали з акції 9625 грн. Кошти підуть на допомогу бійцям в зоні проведення ООС. Дякуємо всім хто долучився! Слава Україні - Героям слава!!!»,- йдеться у дописі авторки.

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