Страсний тиждень Великого посту: як християнам потрібно його провести





Страсна седмиця — це час покаяння, роздумів і старанних молитов, відмови не тільки від певної їжі, але і від усіх шкідливих звичок і веселощів, пише "



Мета Страсного тижня, як і будь-якого посту, — утримання, очищення душі від пристрастей і гріховних помислів, підпорядкування тіла і душі духу.



До слова, кожен день Страсного тижня називають Великим — в цей час особливо важливо усвідомити сенс Великого посту. Не дивно, що тиждень, який залишився перед Великоднем є найсуворішим.



Починається тиждень зі Страсного понеділка. Саме в цей день потрібно приступити до підготовки будинку до свята: звільнити житлове приміщення від старих і непотрібних речей.



Страсний вівторок присвячується покупці продуктів, які будуть використані на святі.



У Страсну середу потрібно випрати одяг, провести у квартирі ретельне вологе прибирання.



У Чистий четвер потрібно обов'язково прийняти душ, тому що вода в цей день має особливі властивості. Також потрібно завершити прибирання будинку, після прибирати можна тільки на наступному тижні.



Страсна п'ятниця є днем найбільшого жалю. В цей час, викупивши всі людські гріхи, на хресті був розп'ятий Ісус Христос.



У Велику суботу господині готують святкові паски, фарбують яйця і несуть ці продукти до церкви освячувати.



У ці дні необхідно захистити себе від поганих думок, не здійснювати поганих вчинків, не допускати власної дурості, бездушності. Також необхідно постаратися не грубити і не злитися на навколишніх людей, не вестися на провокації.



Також краще уникати великих веселощів, свят і гучних вечірок. Адже Страсна седмиця — період великої скорботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Страсний тиждень у 2019 році починається у понеділок, 22 квітня і завершується 27 квітня — у Велику суботу. Це найостанніша і найважливіша седмиця перед Великоднем, яка починається одразу після Вербної неділі.Страсна седмиця — це час покаяння, роздумів і старанних молитов, відмови не тільки від певної їжі, але і від усіх шкідливих звичок і веселощів, пише " Obozrevatel ".Мета Страсного тижня, як і будь-якого посту, — утримання, очищення душі від пристрастей і гріховних помислів, підпорядкування тіла і душі духу.До слова, кожен день Страсного тижня називають Великим — в цей час особливо важливо усвідомити сенс Великого посту. Не дивно, що тиждень, який залишився перед Великоднем є найсуворішим.Починається тиждень зі Страсного понеділка. Саме в цей день потрібно приступити до підготовки будинку до свята: звільнити житлове приміщення від старих і непотрібних речей.Страсний вівторок присвячується покупці продуктів, які будуть використані на святі.У Страсну середу потрібно випрати одяг, провести у квартирі ретельне вологе прибирання.У Чистий четвер потрібно обов'язково прийняти душ, тому що вода в цей день має особливі властивості. Також потрібно завершити прибирання будинку, після прибирати можна тільки на наступному тижні.Страсна п'ятниця є днем найбільшого жалю. В цей час, викупивши всі людські гріхи, на хресті був розп'ятий Ісус Христос.У Велику суботу господині готують святкові паски, фарбують яйця і несуть ці продукти до церкви освячувати.У ці дні необхідно захистити себе від поганих думок, не здійснювати поганих вчинків, не допускати власної дурості, бездушності. Також необхідно постаратися не грубити і не злитися на навколишніх людей, не вестися на провокації.Також краще уникати великих веселощів, свят і гучних вечірок. Адже Страсна седмиця — період великої скорботи.

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