Страсний тиждень Великого посту: як християнам потрібно його провести
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Страсний тиждень у 2019 році починається у понеділок, 22 квітня і завершується 27 квітня — у Велику суботу. Це найостанніша і найважливіша седмиця перед Великоднем, яка починається одразу після Вербної неділі.
Страсна седмиця — це час покаяння, роздумів і старанних молитов, відмови не тільки від певної їжі, але і від усіх шкідливих звичок і веселощів, пише "Obozrevatel".
Мета Страсного тижня, як і будь-якого посту, — утримання, очищення душі від пристрастей і гріховних помислів, підпорядкування тіла і душі духу.
До слова, кожен день Страсного тижня називають Великим — в цей час особливо важливо усвідомити сенс Великого посту. Не дивно, що тиждень, який залишився перед Великоднем є найсуворішим.
Починається тиждень зі Страсного понеділка. Саме в цей день потрібно приступити до підготовки будинку до свята: звільнити житлове приміщення від старих і непотрібних речей.
Страсний вівторок присвячується покупці продуктів, які будуть використані на святі.
У Страсну середу потрібно випрати одяг, провести у квартирі ретельне вологе прибирання.
У Чистий четвер потрібно обов'язково прийняти душ, тому що вода в цей день має особливі властивості. Також потрібно завершити прибирання будинку, після прибирати можна тільки на наступному тижні.
Страсна п'ятниця є днем найбільшого жалю. В цей час, викупивши всі людські гріхи, на хресті був розп'ятий Ісус Христос.
У Велику суботу господині готують святкові паски, фарбують яйця і несуть ці продукти до церкви освячувати.
У ці дні необхідно захистити себе від поганих думок, не здійснювати поганих вчинків, не допускати власної дурості, бездушності. Також необхідно постаратися не грубити і не злитися на навколишніх людей, не вестися на провокації.
Також краще уникати великих веселощів, свят і гучних вечірок. Адже Страсна седмиця — період великої скорботи.
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Страсна седмиця — це час покаяння, роздумів і старанних молитов, відмови не тільки від певної їжі, але і від усіх шкідливих звичок і веселощів, пише "Obozrevatel".
Мета Страсного тижня, як і будь-якого посту, — утримання, очищення душі від пристрастей і гріховних помислів, підпорядкування тіла і душі духу.
До слова, кожен день Страсного тижня називають Великим — в цей час особливо важливо усвідомити сенс Великого посту. Не дивно, що тиждень, який залишився перед Великоднем є найсуворішим.
Починається тиждень зі Страсного понеділка. Саме в цей день потрібно приступити до підготовки будинку до свята: звільнити житлове приміщення від старих і непотрібних речей.
Страсний вівторок присвячується покупці продуктів, які будуть використані на святі.
У Страсну середу потрібно випрати одяг, провести у квартирі ретельне вологе прибирання.
У Чистий четвер потрібно обов'язково прийняти душ, тому що вода в цей день має особливі властивості. Також потрібно завершити прибирання будинку, після прибирати можна тільки на наступному тижні.
Страсна п'ятниця є днем найбільшого жалю. В цей час, викупивши всі людські гріхи, на хресті був розп'ятий Ісус Христос.
У Велику суботу господині готують святкові паски, фарбують яйця і несуть ці продукти до церкви освячувати.
У ці дні необхідно захистити себе від поганих думок, не здійснювати поганих вчинків, не допускати власної дурості, бездушності. Також необхідно постаратися не грубити і не злитися на навколишніх людей, не вестися на провокації.
Також краще уникати великих веселощів, свят і гучних вечірок. Адже Страсна седмиця — період великої скорботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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