У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО
Сьогодні, 14:47
У Луцькій міській клінічній лікарні нетвереза жінка побила медсестру учора, 21 квітня.
Про це повідомили у медичному закладі.
Інформують, що приблизно о 23-ій годині швидка медична допомога привезла у приймальне відділення травмованого чоловіка. Після обстеження у нього виявили перелом шийки стегна і направили на лікування у відділення травматології.
Ще через годину, опівночі, прийшли відвідувачі до хворого: його жінка з дітьми і двома чоловіками. Вона з криком кинулась до медсестри Альони Мілецької. Мовляв, де "поділи" її чоловіка.
Медсестра зробила зауваження несподіваним відвідучам поводити себе тихіше і сказала назвати прізвище чоловіка. На що жінка відповіла, що сама знайде його, і почала заглядати в кожну палату. Альона Мілецька попросила не турбувати інших хворих. Тоді відвідувачка, від якої було чути запах спиртного, схватила медсестру за волосся та почала бити руками і ногами. Чоловіки спокійно спостерігали збоку.
На щастя, у відділення повернувся лікар швидкої і забрав дебоширку у приймальне відділення. Зразу ж викликали поліцію і склали протокол про порушення.
Альона Мілецька до цього часу не може відійти від отриманого стресу. Відвідувачі–чоловіки погрожували їй, щоб забрала заяву. У неї також подряпані руки, бо вона закривала ними обличчя.
"Люди, будьте ЛЮДЬМИ і поводьте себе адекватно! Від лікарів та медичних сестер залежить одужання ваших рідних і близьких!" - просять у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у медичному закладі.
Інформують, що приблизно о 23-ій годині швидка медична допомога привезла у приймальне відділення травмованого чоловіка. Після обстеження у нього виявили перелом шийки стегна і направили на лікування у відділення травматології.
Ще через годину, опівночі, прийшли відвідувачі до хворого: його жінка з дітьми і двома чоловіками. Вона з криком кинулась до медсестри Альони Мілецької. Мовляв, де "поділи" її чоловіка.
Медсестра зробила зауваження несподіваним відвідучам поводити себе тихіше і сказала назвати прізвище чоловіка. На що жінка відповіла, що сама знайде його, і почала заглядати в кожну палату. Альона Мілецька попросила не турбувати інших хворих. Тоді відвідувачка, від якої було чути запах спиртного, схватила медсестру за волосся та почала бити руками і ногами. Чоловіки спокійно спостерігали збоку.
На щастя, у відділення повернувся лікар швидкої і забрав дебоширку у приймальне відділення. Зразу ж викликали поліцію і склали протокол про порушення.
Альона Мілецька до цього часу не може відійти від отриманого стресу. Відвідувачі–чоловіки погрожували їй, щоб забрала заяву. У неї також подряпані руки, бо вона закривала ними обличчя.
"Люди, будьте ЛЮДЬМИ і поводьте себе адекватно! Від лікарів та медичних сестер залежить одужання ваших рідних і близьких!" - просять у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО
Сьогодні, 14:47
У Луцьку аферисти здавали в оренду неіснуючу квартиру
Сьогодні, 14:25
У місті на Волині обікрали кіоск з випічкою. ФОТО
Сьогодні, 14:09
На Запоріжжі від ботулізму помер молодий чоловік
Сьогодні, 13:58