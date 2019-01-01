вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО

У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО
У Луцькій міській клінічній лікарні нетвереза жінка побила медсестру учора, 21 квітня.

Про це повідомили у медичному закладі.


Інформують, що приблизно о 23-ій годині швидка медична допомога привезла у приймальне відділення травмованого чоловіка. Після обстеження у нього виявили перелом шийки стегна і направили на лікування у відділення травматології.

Ще через годину, опівночі, прийшли відвідувачі до хворого: його жінка з дітьми і двома чоловіками. Вона з криком кинулась до медсестри Альони Мілецької. Мовляв, де "поділи" її чоловіка.

Медсестра зробила зауваження несподіваним відвідучам поводити себе тихіше і сказала назвати прізвище чоловіка. На що жінка відповіла, що сама знайде його, і почала заглядати в кожну палату. Альона Мілецька попросила не турбувати інших хворих. Тоді відвідувачка, від якої було чути запах спиртного, схватила медсестру за волосся та почала бити руками і ногами. Чоловіки спокійно спостерігали збоку.

На щастя, у відділення повернувся лікар швидкої і забрав дебоширку у приймальне відділення. Зразу ж викликали поліцію і склали протокол про порушення.

Альона Мілецька до цього часу не може відійти від отриманого стресу. Відвідувачі–чоловіки погрожували їй, щоб забрала заяву. У неї також подряпані руки, бо вона закривала ними обличчя.

"Люди, будьте ЛЮДЬМИ і поводьте себе адекватно! Від лікарів та медичних сестер залежить одужання ваших рідних і близьких!" - просять у лікарні.

У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО
У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО
У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня, побиття, медсестра, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО
Сьогодні, 14:47
Страсний тиждень Великого посту: як християнам потрібно його провести
Сьогодні, 14:30
У Луцьку аферисти здавали в оренду неіснуючу квартиру
Сьогодні, 14:25
У місті на Волині обікрали кіоск з випічкою. ФОТО
Сьогодні, 14:09
На Запоріжжі від ботулізму помер молодий чоловік
Сьогодні, 13:58
Схожі новини
Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО
12 квітень, 01:15
У Луцьку чотирьох людей покусали тварини У Луцьку чотирьох людей покусали тварини
25 лютий, 12:40
Понад 60 травмованих і п'ятеро п'яних: як минули вихідні у луцькій лікарні Понад 60 травмованих і п'ятеро п'яних: як минули вихідні у луцькій лікарні
18 лютий, 19:14
Наймолодшій – 18, найстаршій – 70: дев’ять історій операційних медсестер з Луцька. ФОТО Наймолодшій – 18, найстаршій – 70: дев’ять історій операційних медсестер з Луцька. ФОТО
15 лютий, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Сьогодні, 11:44
 1
У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО
Сьогодні, 14:47
 0
Страсний тиждень Великого посту: як християнам потрібно його провести
Сьогодні, 14:30
 0
У Луцьку аферисти здавали в оренду неіснуючу квартиру
Сьогодні, 14:25
 0
У місті на Волині обікрали кіоск з випічкою. ФОТО
Сьогодні, 14:09
 0
Медіа
відео
1/8