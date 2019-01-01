У Луцьку в лікарні на Вербну неділю побили медсестру. ФОТО

У Луцькій міській клінічній лікарні нетвереза жінка побила медсестру учора, 21 квітня.Про це повідомили у медичному закладі.Інформують, що приблизно о 23-ій годині швидка медична допомога привезла у приймальне відділення травмованого чоловіка. Після обстеження у нього виявили перелом шийки стегна і направили на лікування у відділення травматології.Ще через годину, опівночі, прийшли відвідувачі до хворого: його жінка з дітьми і двома чоловіками. Вона з криком кинулась до медсестри. Мовляв, де "поділи" її чоловіка.Медсестра зробила зауваження несподіваним відвідучам поводити себе тихіше і сказала назвати прізвище чоловіка. На що жінка відповіла, що сама знайде його, і почала заглядати в кожну палату. Альона Мілецька попросила не турбувати інших хворих. Тоді відвідувачка, від якої було чути запах спиртного, схватила медсестру за волосся та почала бити руками і ногами. Чоловіки спокійно спостерігали збоку.На щастя, у відділення повернувся лікар швидкої і забрав дебоширку у приймальне відділення. Зразу ж викликали поліцію і склали протокол про порушення.Альона Мілецька до цього часу не може відійти від отриманого стресу. Відвідувачі–чоловіки погрожували їй, щоб забрала заяву. У неї також подряпані руки, бо вона закривала ними обличчя."Люди, будьте ЛЮДЬМИ і поводьте себе адекватно! Від лікарів та медичних сестер залежить одужання ваших рідних і близьких!" - просять у лікарні.