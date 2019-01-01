Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах

Володимиру Зеленському.



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Андрій Парубій - Голова Верховної Ради України



На початку погоджувальної ради ВРУ спікер парламенту привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Він побажав йому мудрості, твердості на тому шляху, яким йде українська держава, «на тому шляху, який був визначений спільно з Верховною Радою України у розвитку Української держави».



«Я поважаю волю громадян і хочу привітати Володимира Олександровича з обранням на посаду президента», – додав Парубій.







Володимир Гройсман - Прем’єр-міністр України



Прем'єр-міністр України на Facebook-сторінці написав, що вибори відбулися вільно і демократично. Гройсман привітав Володимира Зеленського та подякував за минулі 5 років Петру Порошенку, бо було зроблено багато.



Павло Клімкін - Міністр закордонних справ України



Міністр закордонних справ України привітав українців з демократичними виборами, а Володимира Зеленського з перемогою.



«Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися», – додав Клімкін. У себе на сторінці у Facebook Клімкін запостив кумедне відео:





Юлія Тимошенко - лідер партії «Батьківщина»



Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко також привітала «Україну з отриманням ще одного шансу на зміни». Вона назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського таким шансом, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності.





Віктор Янукович - екс-президент України



Колишній президент України Віктор Янукович, який втік і переховується у Росії, привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах 21 квітня і назвав вибір українців «мудрим». Він додав, що «змінам і реформам» чинної влади «оцінку дав народ від сходу до заходу».



Він не оминув можливості розкритикувати чинного главу держави і додав, що у «жахливих стражданнях» українців нібито винен Порошенко і його соратники, які проводили «політику ненависті й насильства». Також, Янукович заявив, що перед Зеленським тепер стоять нелегкі завдання на посту президента України.



Водночас, спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, заявив що команда Зеленського обійдеться без таких привітань і підтримки.



Онуфрій - голова Української Православної Церкви



Онуфрій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Він сказав, що Зеленський може розраховувати на підтримку. Голова УПЦ впевненний, що новий президент не буде втручатися у справи церкви, а також у права та свободу віруючих усіх конфесій.



Олександр Лукашенко - президент республіки Білорусь



Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України, побажавши «міцного здоров'я і здійснення всіх планів на благо дружнього українського народу».



«Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом», – сказав Лукашенко.



Лукашенко зазначив, що країни не тільки продовжать, а й поглиблять співпрацю. Також висловив сподівання, що Зеленський як президент буде ефективним та сприятиме «процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди».



Дональд Трамп - президент Сполучених Штатів Америки



Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах. Американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.



Ангела Меркель - канцлер Німеччини



Канцлер Німеччини привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, пообіцявши Україні подальшу підтримку уряду Німеччини. Вона додала, що була б рада незабаром прийняти Зеленського в Берліні.



«Бажаю вам удачі і успіхів у вирішенні поставлених перед вами завдань», – завершила привітання Меркель.



Себастіан Курц - канцлер Австрії



Канцлер Австрії також привітав Володимира Зеленського з перемогою. Він зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці для подальшого поглиблення «обрих двосторонніх відносин».



«Я закликаю президента Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупціє», – наголосив Курц.



Дональд Туск - голова Європейської Ради



Дональд Туск приєднався до привітань Володимира Зеленського. Він додав, що ЄС налаштований і надалі підтримувати Україну.



«Вільні вибори і мирна зміна влади – це сильна українська демократія»,

– зазначив Туск.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) 21 квітня 2019 р.





Анджей Дуда - президент Польщі



Президент Польщі привітав Володимира Зеленського і запросив його до Польщі. Він сподівається на покращення діалогу щодо історичних питань. Дуда висловив впевненість, що вибір підтвердить стійкість України на шляху до євроатлантичної спільноти.



Єнс Столтенберг - генеральний секретар НАТО

Єнс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою. Столтенберг заявив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.



«Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої співпраці», – написав він.



Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 21 квітня 2019 р.





Еммануель Макрон - президент Франції



У себе на Facebook-сторінці Володимир Зеленський подякував президенту Франції за привітання та підтримку.







Джастін Трюдо - прем'єр-міністр Канади



Прем'єр-міністр Канади оприлюднив своє вітання у Twitter, де також подякував канадським спостерігачам за роботу.



«Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами для подальшого зміцнення зв'язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах»,

– наголосив політик.



Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on the results of the Ukrainian presidential election. I’m looking forward to working with you to continue strengthening the ties between Canada & Ukraine, and creating more opportunities for people in both our countries.

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