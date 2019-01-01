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Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах

Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах
Світові лідери та перші особи України привітали й висловили свою підтримку Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє «24канал».

Андрій Парубій - Голова Верховної Ради України

На початку погоджувальної ради ВРУ спікер парламенту привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Він побажав йому мудрості, твердості на тому шляху, яким йде українська держава, «на тому шляху, який був визначений спільно з Верховною Радою України у розвитку Української держави».

«Я поважаю волю громадян і хочу привітати Володимира Олександровича з обранням на посаду президента», – додав Парубій.



Володимир Гройсман - Прем’єр-міністр України

Прем'єр-міністр України на Facebook-сторінці написав, що вибори відбулися вільно і демократично. Гройсман привітав Володимира Зеленського та подякував за минулі 5 років Петру Порошенку, бо було зроблено багато.

Павло Клімкін - Міністр закордонних справ України

Міністр закордонних справ України привітав українців з демократичними виборами, а Володимира Зеленського з перемогою.

«Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися», – додав Клімкін. У себе на сторінці у Facebook Клімкін запостив кумедне відео:


Юлія Тимошенко - лідер партії «Батьківщина»

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко також привітала «Україну з отриманням ще одного шансу на зміни». Вона назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського таким шансом, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності.


Віктор Янукович - екс-президент України

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік і переховується у Росії, привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах 21 квітня і назвав вибір українців «мудрим». Він додав, що «змінам і реформам» чинної влади «оцінку дав народ від сходу до заходу».

Він не оминув можливості розкритикувати чинного главу держави і додав, що у «жахливих стражданнях» українців нібито винен Порошенко і його соратники, які проводили «політику ненависті й насильства». Також, Янукович заявив, що перед Зеленським тепер стоять нелегкі завдання на посту президента України.

Водночас, спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, заявив що команда Зеленського обійдеться без таких привітань і підтримки.

Онуфрій - голова Української Православної Церкви

Онуфрій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Він сказав, що Зеленський може розраховувати на підтримку. Голова УПЦ впевненний, що новий президент не буде втручатися у справи церкви, а також у права та свободу віруючих усіх конфесій.

Олександр Лукашенко - президент республіки Білорусь

Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України, побажавши «міцного здоров'я і здійснення всіх планів на благо дружнього українського народу».

«Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом», – сказав Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що країни не тільки продовжать, а й поглиблять співпрацю. Також висловив сподівання, що Зеленський як президент буде ефективним та сприятиме «процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди».

Дональд Трамп - президент Сполучених Штатів Америки

Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах. Американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.

Ангела Меркель - канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, пообіцявши Україні подальшу підтримку уряду Німеччини. Вона додала, що була б рада незабаром прийняти Зеленського в Берліні.

«Бажаю вам удачі і успіхів у вирішенні поставлених перед вами завдань», – завершила привітання Меркель.

Себастіан Курц - канцлер Австрії

Канцлер Австрії також привітав Володимира Зеленського з перемогою. Він зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці для подальшого поглиблення «обрих двосторонніх відносин».

«Я закликаю президента Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупціє», – наголосив Курц.

Дональд Туск - голова Європейської Ради

Дональд Туск приєднався до привітань Володимира Зеленського. Він додав, що ЄС налаштований і надалі підтримувати Україну.

«Вільні вибори і мирна зміна влади – це сильна українська демократія»,
– зазначив Туск.



Анджей Дуда - президент Польщі

Президент Польщі привітав Володимира Зеленського і запросив його до Польщі. Він сподівається на покращення діалогу щодо історичних питань. Дуда висловив впевненість, що вибір підтвердить стійкість України на шляху до євроатлантичної спільноти.

Єнс Столтенберг - генеральний секретар НАТО
Єнс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою. Столтенберг заявив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

«Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої співпраці», – написав він.




Еммануель Макрон - президент Франції

У себе на Facebook-сторінці Володимир Зеленський подякував президенту Франції за привітання та підтримку.



Джастін Трюдо - прем'єр-міністр Канади

Прем'єр-міністр Канади оприлюднив своє вітання у Twitter, де також подякував канадським спостерігачам за роботу.

«Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами для подальшого зміцнення зв'язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах»,
– наголосив політик.

Теги: вітання, політики, Володимир Зеленський
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Коментарі 1
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Процес пішов. Якщо реакція закордонних політичних діячів є зрозумілою, то тепер запасаймося попкорном і будемо дивитися, як колишні поплічники і "соратники" Порошенка почали різко "ЗЕленіти" іперевзуватися! Льошик Гончаренко і Антоха Геращенко вже в процесі! Чекаємо, коли підтягнуться решта!
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