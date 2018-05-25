У «Промені» влаштували передвеликоднє святкування. ФОТО*





Про це пише інтернет-видання «



21 квітня в холі РЦ «Промінь» відбулися дитячі «Пасхальні розваги» від розважального комплексу «Смугастий носоріг». Протягом двох годин малечу безкоштовно вчили створювати писанки, виготовляти великодні прикраси та декорувати пряники. А веселі аніматори розважали дітей цікавими іграми, квестами та конкурсами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь»для дітей влаштували святкування до Великодня.Про це пише інтернет-видання « Таблоїд Волині ».21 квітня в холі РЦ «Промінь» відбулися дитячі «Пасхальні розваги» від розважального комплексу «Смугастий носоріг». Протягом двох годин малечу безкоштовно вчили створювати писанки, виготовляти великодні прикраси та декорувати пряники. А веселі аніматори розважали дітей цікавими іграми, квестами та конкурсами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію