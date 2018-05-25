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У «Промені» влаштували передвеликоднє святкування. ФОТО*

У «Промені» влаштували передвеликоднє святкування. ФОТО*
У розважальному центрі «Промінь»для дітей влаштували святкування до Великодня.

Про це пише інтернет-видання «Таблоїд Волині».

21 квітня в холі РЦ «Промінь» відбулися дитячі «Пасхальні розваги» від розважального комплексу «Смугастий носоріг». Протягом двох годин малечу безкоштовно вчили створювати писанки, виготовляти великодні прикраси та декорувати пряники. А веселі аніматори розважали дітей цікавими іграми, квестами та конкурсами.

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Теги: РЦ Промінь, Великдень, розваги
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