У «Промені» влаштували передвеликоднє святкування. ФОТО*
Сьогодні, 16:40
У розважальному центрі «Промінь»для дітей влаштували святкування до Великодня.
Про це пише інтернет-видання «Таблоїд Волині».
21 квітня в холі РЦ «Промінь» відбулися дитячі «Пасхальні розваги» від розважального комплексу «Смугастий носоріг». Протягом двох годин малечу безкоштовно вчили створювати писанки, виготовляти великодні прикраси та декорувати пряники. А веселі аніматори розважали дітей цікавими іграми, квестами та конкурсами.
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Про це пише інтернет-видання «Таблоїд Волині».
21 квітня в холі РЦ «Промінь» відбулися дитячі «Пасхальні розваги» від розважального комплексу «Смугастий носоріг». Протягом двох годин малечу безкоштовно вчили створювати писанки, виготовляти великодні прикраси та декорувати пряники. А веселі аніматори розважали дітей цікавими іграми, квестами та конкурсами.
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