Невідомі захопили офіс у Рівному. ВІДЕО

У Рівному на вулиці Липня, 16 невідомі особи побили охоронця, відібрали ключі та закрилися в середині.Про це повідомляє поліція міста Рівного.На місце події прибула слідчо-оперативна група Рівненського відділу поліції та обласного управління на чолі із керівництвом ГУНП.Поліцейські встановили, що восьмеро невідомих у камуфляжній формі увірвались в офісне приміщення, право на власність щодо якого наразі вирішується у суді.До переговорів зі зловмисниками вступив начальник поліції Рівного, за результатами яких всі особи добровільно звільнили приміщення.Чоловіки представились мешканцями Хмельницької та Рівненської областей та вказали, що представляють охоронну фірму. Під час огляду транспортних засобів, на яких прибули зловмисники, поліцейські вилучили зброю та боєприпаси.Окрім того, до місця події підійшли ще близько 10 осіб, які повідомили, що працюватимуть у вказаному офісному приміщенні. Правоохоронці пояснили їм, що проводяться слідчі дії, відтак вхід заборонений.Група чоловіків, у руках яких були металеві труби, почали конфліктувати. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили газові балончики, ножі та молотки.«Будь-які спори на власність мають вирішуватись у суді, а при наявності такого рішення воно повинно виконуватись за участі виконавчої служби, — підкреслив. — Я не допущу у себе на території рейдерських захоплень чи будь-яких силових протистоянь, тому таким незаконним діям буде надана відповідна правова оцінка».Наразі за фактом самоуправства слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 356 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини, зокрема й всіх осіб, причетних до злочину та організації, які вони представляють. За результатами першочергових слідчих дій прийматиметься остаточне рішення щодо кваліфікації події.