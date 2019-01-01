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Біля митниці на Волині автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом: загинула людина

Біля митниці на Волині автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом: загинула людина
У Любомльському районі авто, в якому перебувало двоє чоловіків, не розминулося з рейсовим автобусом, що виїхав із митниці в Україну. Аварія сталася увечері 19 квітня в селі Старовойтово неподалік магазину «Добробут».

Про це повідомляє видання Район.Любомль.

«ДТП трапилася о 20:45. На місце події прибули екіпажі поліції і швидка допомога. У пасажира ще був пульс, але від отриманих травм житель села Вишнів 1996 року народження помер на місці. Водія, мешканця Бережців, зі струсом мозку та тілесними ушкодженнями доставили у районну лікарню, де він перебуває і досі», – повідомив начальник Любомльського райвідділку поліції Олег Бончак.

За словами очільника полісменів району, водій у грудні 2017 року притягався до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП – керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів.

«Водій і пасажир були у стані алкогольного сп’яніння. Скоріш за все це й стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. », – додав Олег Бончак.

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Теги: аварія, Ягодин, Митниця
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