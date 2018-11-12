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Доля луцької книгарні «Освіта» досі не визначена

Доля луцької книгарні «Освіта» досі не визначена
Доля найстарішої луцької книгарні «Освіта», яку хотіли «переселити» з центру міста, досі не визначена, адже попереду ще одне судове засідання.

Про це у коментарі «Першому» розповіла директорка Оксана Грінченко.

Нагадаємо, в серпні 2018 року Луцька міська рада ухвалила рішення про продаж приміщення на проспекті Волі, в якому зараз знаходиться книгарня. Всі книги мали перевезти в інше місце, проте цього поки не сталось.

«Господарський суд 18 лютого відмінив рішення міської ради. Міська рада подала на апеляцію у Рівненський апеляційний господарський суд. Тепер ми чекаємо наступного суду в травні», – розповіла Оксана Грінченко.

За її словами, влада обіцяла знайти інше приміщення для книгарні, але поки що не знайшла.

«Переїжджати ми поки що не маємо куди. Нам обіцяли, що нас переселять – спочатку на проспект Перемоги,14, потім – на Винниченка, 67. Але там немає куди переїжджати. Ми поки що тут», – зауважила директорка.

«Освіта» знаходиться у цьому приміщенні із 1959 року. Її засновником є Волинська обласна державна адміністрація.

За інформацією прес-служби прокуратури, закон забороняє відчужувати приміщення, в яких перебувають книгарні й підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, трудові колективи, а також творчі спілки.

Окрім цього, на відчуження такого комунального майна діє мораторій Верховної Ради України.

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Теги: книгарня, Освіта, Луцьк
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