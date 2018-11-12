Доля луцької книгарні «Освіта» досі не визначена





Про це у коментарі Оксана Грінченко.



Нагадаємо, в серпні 2018 року Луцька міська рада ухвалила рішення про продаж приміщення на проспекті Волі, в якому зараз знаходиться книгарня. Всі книги мали перевезти в інше місце, проте цього поки не сталось.



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За її словами, влада обіцяла знайти інше приміщення для книгарні, але поки що не знайшла.



«Переїжджати ми поки що не маємо куди. Нам обіцяли, що нас переселять – спочатку на проспект Перемоги,14, потім – на Винниченка, 67. Але там немає куди переїжджати. Ми поки що тут», – зауважила директорка.



«Освіта» знаходиться у цьому приміщенні із 1959 року. Її засновником є Волинська обласна державна адміністрація.



За інформацією прес-служби прокуратури, закон забороняє відчужувати приміщення, в яких перебувають книгарні й підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, трудові колективи, а також творчі спілки.



Окрім цього, на відчуження такого комунального майна діє мораторій Верховної Ради України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доля найстарішої луцької книгарні «Освіта» , яку хотіли «переселити» з центру міста, досі не визначена, адже попереду ще одне судове засідання.Про це у коментарі «Першому» розповіла директоркаНагадаємо, в серпні 2018 року Луцька міська рада ухвалила рішення про продаж приміщення на проспекті Волі, в якому зараз знаходиться книгарня. Всі книги мали перевезти в інше місце, проте цього поки не сталось. Господарський суд 18 лютого відмінив рішення міської ради . Міська рада подала на апеляцію у Рівненський апеляційний господарський суд. Тепер ми чекаємо наступного суду в травні», – розповіла Оксана Грінченко.За її словами, влада обіцяла знайти інше приміщення для книгарні, але поки що не знайшла.«Переїжджати ми поки що не маємо куди. Нам обіцяли, що нас переселять – спочатку на проспект Перемоги,14, потім – на Винниченка, 67. Але там немає куди переїжджати. Ми поки що тут», – зауважила директорка.«Освіта» знаходиться у цьому приміщенні із 1959 року. Її засновником є Волинська обласна державна адміністрація.За інформацією прес-служби прокуратури, закон забороняє відчужувати приміщення, в яких перебувають книгарні й підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, трудові колективи, а також творчі спілки.Окрім цього, на відчуження такого комунального майна діє мораторій Верховної Ради України.

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